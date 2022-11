Le crêpes cucinate in questo modo sono sublimi: un ripieno da scoprire

Se le crêpes ci sembrano banali come primo piatto, qui le trasformiamo in una ricetta eccezionale: ecco i fagottini di crêpes con funghi e taleggio , sono sublimi



Se siamo stanchi delle classiche crêpes, questo primo piatto ci farà cambiare idea.

Prepariamo i fagottini di crêpes con funghi e taleggio, una ricetta spettacolare da vedere e buonissima da mangiare, ma anche molto semplice.

Le crêpes cucinate in questo modo sono sublimi: ricetta e segreti

C’è solo un vero segreto per questa ricetta dei fagottini di crêpes con funghi e taleggio. Quando prepariamo le crêpes, impiliamole in un piatto separando una dall’altra con un pezzetto di carta forno. Servirà a non farle attaccare e diventare mollicce.

Ingredienti:

Per le crêpes

250 g farina 0

500 ml latte intero

3 uova grandi

1 pizzico di sale

50 g di burro



Per il ripieno

800 g di champignon

4 cucchiai di olio extravergine

1 pizzico di sale

1 spicchio d’aglio

200 g di taleggio

Per la crema di patate

600 g di patate

350 ml di brodo vegetale

300 ml di panna da cucina

1 cucchiaino di paprika dolce

5 cucchiai di olio extravergine

Preparazione:

Andiamo con ordine, partendo dalle crêpes. Rompiamo le uova in una ciotola e cominciamo a sbatterle con una forchetta. Poi aggiungiamo anche il latte a temperatura ambiente e il sale cominciando ad amalgamarli.

Setacciamo bene la farina e aggiungiamola al composto. Quindi mescoliamo con una frusta a mano fino ad ottenere un composto liscio e privo di grumi, la base delle crêpes.

Riscaldiamo un padellino antiaderente (se non abbiamo le crêpiera) e cominciamo ad ungerla con un pezzetto di burro. Appena è sciolto, versiamo un mestolo pieno di impasto e facciamo subito roteare la padella in modo da coprire bene tutto il fondo.

Lasciamola cuocere 1 minuto e mezzo per lato, togliamo e mettiamo in un piatto passando alla cottura delle altre crêpes. Ricordiamoci ogni volta di ungere leggermente il fondo con un pezzetto di burro. Alla fine teniamo da parte e passiamo al ripieno.

Puliamo gli champignon, se non sono di quelli già affettati, solo con un panno leggermente inumidito e asciughiamoli con carta assorbente da cucina. Poi tagliamoli a fettine non troppo sottili perché tanto in cottura tendono a restringersi.

Prendiamo una padella e mettiamo a scaldare l’olio insieme allo spicchio d’aglio spellato. Quando è ben rosolato aggiungiamo anche i funghi, regoliamo di sale e facciamo cuocere senza coperchio. In 20 minuti gli champignon sono pronti. Spegniamo e teniamo da parte.

Passiamo alla crema di patate. Dopo aver preparato il brodo vegetale (con patata, carota, sedano e prezzemolo, oppure con il dado), filtriamolo e teniamolo in caldo. Laviamo e sbucciamo le patate, quindi tagliamole a dadini.

In una padella versiamo l’olio extravergine e quando è caldo mettiamo le patate facendole rosolare per 10 minuti, girandole con un cucchiaio di legno. Insaporiamole con un mestolo di brodo, copriamo e lasciamo cuocere a fiamma media.

Quando il brodo è assorbito, aggiungiamone un altro mestolo e andiamo avanti così fino a quando le patate saranno cotte. In condizioni normali, 25, massimo 30 minuti sono sufficienti.

Passiamo le patate con un frullatore ad immersione, aggiungendo ancora un po’ di brodo se vediamo che sono troppo compatte. Poi versiamole nella padella, aggiungiamo la panna e cominciamo a mescolare.

Dopo 5 minuti insaporiamo con la paprika dolce, calcoliamo altri 2-3 minuti e spegniamo tenendo anche la crema di patate da parte.

Ultimo step, assemblare i fagottini di crêpes con funghi e taleggio. Riprendiamo le crêpes e al centro di ognuna mettiamo un paio di cucchiai di funghi e qualche pezzetto di taleggio. Richiudiamole a fagottino e leghiamole con dell’erba cipollina o dello spago da cucina.

Infine appoggiamo i fagottini su una leccarda coperta con carta forno e passiamoli in forno a 170° per 6 minuti, solo il tempo di far sciogliere leggermente il taleggio all’interno.

Per il servizio, mettiamo sul fondo del piatto un paio di cucchiai di crema di patate e appoggiamo uno o due fagottini ripieni. Ma soprattutto, andiamo subito a tavola, sono da mangiare caldi.