Come calcolare la quantità di riso a persona? Con il trucco della tazza è facilissimo

Non sai mai come dosare il riso nelle giuste quantità? Oggi ti sveliamo come fare in modo semplice e veloce.

Il riso è l’alimento più consumato al mondo. Ricco di benefici, si rivela infatti in grado di saziare rapidamente. E, cosa non meno importante, è in grado di rendere al meglio in diverse preparazioni. Sebbene mangiarlo faccia bene e sia sempre consigliato (anche quando si è a dieta), è molto importante gustarlo nelle giuste quantità.

Il riso è infatti molto calorico e ricco di carboidrati. Motivo per cui per consumarlo nel modo corretto è importante imparare a dosarlo. Se anche tu ti trovi spesso davanti a questo problema, da oggi potrai contare su un metodo davvero utile e in grado di fare la differenza. Un metodo che ti renderà la vita in cucina molto più facile e che ti aiuterà a non sbagliare mai più.

Come calcolare il riso senza sbagliare

Se ti capita spesso di preparare il riso ma non sai mai come gestirti per le quantità a persona è importante fare un passo indietro e parlare di alimentazione. Il riso è infatti un alimento sano e genuino ma che va consumato nelle giuste quantità.

Si tratta infatti di un carboidrato con un alto indice glicemico e che per questo è preferibile mangiare in modo bilanciato, ovvero insieme ad una fonte proteica ed una di grassi buoni.

Detto ciò, le proporzioni variano anche in base allo stile di vita e alle esigenze personali.

Volendo stare su una media che vada bene a tutti, questa è però quella di 60 grammi circa. Dose che cambia quando si ha a che fare con i più piccoli che invece necessitano di circa 30 grammi a persona. Una quantità a persona che si può ovviamente calcolare con l’aiuto di una bilancia.

Come fare, però, se non se ne ha una a portata di mano o se questa si scarica?

In tal caso puoi utilizzare il metodo della tazza. Una normale tazza di caffè contiene infatti circa 60 g di riso. Ovviamente, essendo tutte le tazze molto diverse tra loro, ti conviene fare qualche prova prima con la bilancia. In questo modo potrai proseguire con maggior tranquillità e godere a pieno delle giuste quantità di riso. Quantità che potrai dosare sia a persona che per tutta la tua famiglia.

Una tazza da tè, ad esempio, contiene circa 150 g di riso e lo stesso può dirsi per un bicchiere d’acqua. E se vai di fretta? Per una persona bastano circa 5 cucchiai da minestra pieni. Cosa che potrai poi declinare agli altri membri della famiglia. Così facendo potrai contare su porzioni sempre sicure e calcolate in base alla tua persona. Cosa che ti aiuterà sia se svolgi una vita normale e sei normopeso che in caso di una dieta per dimagrire.

Ciò che conta è ricordarti sempre di considerare gli utensili che usi e di fare almeno una prova con la bilancia. Ogni tazza può infatti variare anche di molto. E lo stesso vale anche per cucchiai, bicchieri e qualsiasi altra cosa tu scelga di usare.