Sarah Altobello senza trucco: la vippona del GF Vip è ancora più bella!

La concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha catturato tutti con il suo fascino. Ma l’avete mai vista senza trucco? E’ ancora più bella!

Sarah Altobelli non è nuova leva dei programmi televisivi e in particolar modo dei reality show. Prima di prendere parte alla nuova edizione del GF Vip condotto da Alfonso Signorini, la donna aveva partecipato all’Isola dei Famosi. Dove, tutta la sua bellezza acqua e sapone, è risaltata.

Poco più di un mese fa, 4 dei principali concorrenti del noto reality show condotto da Alfonso Signorini hanno abbandonato la casa. Chi, come Marco Bellavia spontaneamente, chi come Ginevra Lamborghini squalificata e chi come Giovanni Ciacci e Elenoire Ferruzzi a seguito di un televoto lampo.

Per tale motivazione, a seguito della perdita di una grossa fetta di “popolazione” gieffina, gli autori e lo stesso Signorini sono corsi ai ripari per cercare di tappare quei buchi vuoti. Per tale motivo, nel corso dell’ultimo mese sono entrati in casa altri personaggi televisivi, fra cui anche Sarah Altobelli, oltre che Luca Onestini e Luciano Punzo.

Sarah Altobelli, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip

Sarah è già nota agli amanti dei reality show, avendo partecipato all’Isola dei Famosi 2019. Nata nel 1988 a Modugno in provincia di Bari, ha lavorato fin da giovanissima in televisione, sia come valletta che in seguito come presentatrice prendendo parte a produzioni sia Rai che Mediaset. Durante la sua ultima esperienza, quella all’Isola dei Famosi si mostrò per forza di dubbio senza trucco.

Nonostante molti sostengano che la giovane 34 enne abbia ceduto alla tentazione del ritocchino, in realtà Sarah ha sempre dichiarato il contrario. Durante l’esperienza all’Isola dei Famosi infatti la vediamo in tutto il suo splendore.

Per chi non ricordasse la sua esperienza televisiva, all’epoca arrivò in finale ma si classificò quarta, dopo Luca Vismara (terzo), Marina La Rosa (seconda) e Marco Maddalon (vincitore).

Dopo una breve assenza dalla tv, la Altobello è pronta a rimettersi in gioco al Grande Fratello Vip 7 e a suscitare e scuotere le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Ci riuscirà? Lo scopriremo con lo scorrere delle puntate!