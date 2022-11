Ema Stokholma senza tatuaggi e senza trucco: bellissima, ma irriconoscibile

Ema Stokholma come non l’hai mai vista: senza tatuaggi e senza trucco. E’ davvero bellissima al naturale, ma stenterai a riconoscerla.

Ema Stokhlma non ha di certo bisogno di presentazioni, in quanto è una delle conduttrici radiofoniche più apprezzate dagli spettatori. Basti pensare, infatti, che il suo successo è andato ben oltre il mondo della radio in quanto ha avuto modo di poter collaborare ad importanti progetti televisivi come ad esempio il Festival di Sanremo, dove è stata selezionata da Amadeus per condurre la sezione dedicata al Prima Festival.

Ema è famosa non solo per il suo incredibile talento, in quanto grazie alla sua dialettica è in grado di tenere incollati gli spettatori ai programmi che conduce, ma anche per il suo charme e per lo stile che sfoggia in ogni singola occasione. Trucco inconfondibile e tatuaggi che rimangono impressi sono tra i suoi elementi caratteristici, ma c’è stato un tempo in cui la conduttrice era acqua e sapone ed era ancora più bella.

Ema Stokholma come non l’hai mai vista in vita tua grazie a queste inedite foto che siamo sicuri ti lasceranno a bocca aperta per la sua bellezza.

Ema Stokholma senza trucco e tatuaggi: la conduttrice come non l’hai mai vista prima d’ora

Ema Stokholma, che ha deciso di raccontare il dramma della sua vita nel suo libro autobiografico, qualche tempo fa sul suo profilo Instagram ha deciso di pubblicare alcuni vecchi riscatti appartenenti a quando era più piccola. Poche e semplici fotografie, che trovate poco più in basso, che mostrano com’era nella sua versione acqua e sapone e senza tatuaggi.

Le foto pubblicate dalla conduttrice radiofonica, nello specifico, risalgono al 2003 e a rivelarlo è stata lei stessa quando ha scelto di condividere il tutto con i suoi fedeli sostenitori che hanno apprezzato e non poco questo dolce ricordo dove la mostra come non è mai apparsa prima di questo momento.

“2003 . Jeune et stressée (giovane e stressata)” ha scritto la conduttrice, mentre pubblicava questi dolci ricordi appartenenti al suo passato dove viene esaltata tutta la sua bellezza, quando aveva scelto di adottare uno stile molto differente rispetto a quello a cui ci ha abituato durante il corso di questi anni di onorata carriera. “Un sacco di cose da raccontare“ ha poi aggiunto e non sono mancati i commenti entusiasti degli utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di ammirare tutta la bellezza della propria beniamina.

“Bellissima Ema, fuori e dentro 💕 sempre” le ha scritto una fan e ancora. “Hai gli stessi occhi di quando sei felice ora” ha scritto un’altra ancora.

Ema Stokholma senza trucco è riuscita a conquistare ancora una volta i suoi fedeli sostenitori, lasciando il segno come soltanto lei sa fare.