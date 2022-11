Velvet nails: effetto velluto sulle unghie, è la nail art più richiesta del momento

Mai sentito parlare delle velvet nails? Questa tecnica nell’ultimo periodo sta spopolando sui social. Ma di cosa si tratta esattamente?

Sono arrivate le velvet nails, l’ultima tendenza che ha catturato l’attenzione di milioni di utenti. Come sappiamo TikTok riesce sempre a tenerci al passo con i vari trend e anche stavolta non ci ha deluso.

Perfette per la stagione invernale, le unghie di velluto, o come vengono chiamate dagli inglesi, velvet nails, porteranno la vostra manicure a un livello superiore, regalandole una sensazione setosa, glamour e ovviamente vellutata!

Alla scoperta delle velvet nails

Le velvet nails includono un mix di effetti glitter metallici. Si tratta di una manicure tutta incentrata sulla creazione dell’illusione di texture grazie al modo in cui rimbalza la luce. Questa manicure scintillante e assolutamente ipnotica ha dominato i social media. È facile capire perché tutte ne siano ossessionate. Come il tessuto che porta il loro nome, le unghie di velluto sono super dimensionali e hanno la caratteristica lucentezza vellutata. Tuttavia, nonostante l’aspetto strutturato, non sono in realtà opache: è solo un trucco creato dalla luce.

Tempo fa un’estetista americana chiamata Amy Lee ha pubblicato un video in cui mostra alle utenti questa meravigliosa tecnica. Il suo video, dove realizza delle unghie vellutate verde chiaro ha fatto rapidamente il giro del web. In effetti, il suo video è diventato così popolare che la ragazza ha condiviso un altro video (anche se a pagamento) dove spiega esattamente lo smalto e la tecnica che ha utilizzato.

Se non avete intenzione di pagare per scoprire ulteriori dettagli, ci sono altre opzioni che si possono utilizzare per ottenere la stessa manicure a casa. Alcune nail artist usano la polvere di floccaggio, ovvero una polvere in cui immergere le unghie per creare una texture vellutata o un glitter metallico, mentre altre usano uno smalto magnetico.

Ma non preoccupatevi, se non volete acquistare questi particolari prodotti, potete ottenere un effetto simile con uno smalto olografico e un top coat estremamente lucido. Ma onestamente, la scelta migliore per ottenere questo look è quella di andare dalla vostra estetista di fiducia, che probabilmente avrà più facilmente accesso ai materiali professionali necessari per realizzare questa favolosa manicure. Anche se non avete intenzione di partecipare al trend, non si può negare che le velvet nails siano incredibilmente belle da vedere.