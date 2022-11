Bollette alle stelle 🙅‍♀️ Con questi trucchi stai caldo in casa e con quello che risparmi vai a farti una vacanza

Scopri come scaldare casa senza temere il caro bollette. Le soluzioni sono tante e tutte da provare.

Con le giornate sempre più fredde, anche i riscaldamenti sono tornati in funzione assicurandoci il giusto tepore per poter vivere bene. Purtroppo, però, la paura di una bolletta troppo salata, rende il caldo piacevole di casa meno confortevole del solito. E tutto a scapito del benessere generale.

Se anche tu ti sei trovata a chiederti come fare a scaldarti senza spendere tutto lo stipendio in riscaldamenti, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti sveleremo alcuni trucchi da mettere in atto per dire addio al caro bollette e per poter godere comunque di una casa calda e confortevole.

Come risparmiare sui riscaldamenti senza patire il freddo

Poter godere di una casa che sia calda al punto giusto è senza alcun dubbio molto importante ed in grado di donare il giusto grado di comfort a tutta la famiglia. Come fare, però, quando per un po’ di caldo in più il prezzo da pagare rischia di essere troppo alto?

Per ovviare al problema, ci sono diversi trucchi che si possono mettere in atto. Si tratta per lo più di piccole strategie che una volta messe in atto renderanno la tua casa calda ma in modo economico e sicuramente più sostenibile. Esattamente ciò che ti serve per vivere la stagione invernale senza troppi pensieri.

Pulire per bene i termosifoni

Forse non ci crederai, ma un buon riscaldamento passa dalla corretta pulizia dei termosifoni. Spurgandoli, sfiatandoli ed eliminando così acqua stagnante ed eventuale aria, gli stessi inizieranno a funzionare meglio e ad emanare più calore a fronte di temperature più basse. Un risultato che ti consentirà di trarre il meglio con la minima spesa.

Eliminare ogni barriera

Spesso si ha l’abitudine di mettere i panni ad asciugare davanti al termosifone o di porre degli oggetti davanti ad esso. Farlo porta però ad inibire il suo potere riscaldante. Anche se ti sembrerà strano, persino una tenda che lo copre, tende a renderlo meno potente. Una scelta saggia da mettere sempre in atto è quindi quella di eliminare ogni sorta di barriera e fare in modo che tra il termosifone e te o i membri della tua famiglia non ci sia nulla. Così facendo il calore arriverà diretto.

Indossare capi d’abbigliamento caldi è tra i trucchi per risparmiare sui riscaldamenti

La comodità in casa regna sovrana e se ad essa sceglierai di unire anche il calore, potrai risparmiare notevolmente sui riscaldamenti. Quando sei nel tuo habitat, quindi, opta per tute e abiti caldi. In questo modo non dovrai tenere i riscaldamenti troppo alti e potrai al contempo contare su un tepore piacevole e su una casa calda ma al contempo vivibile e sostenibile.

Tenere una temperatura costante

A far salire il costo dei riscaldamenti non è tanto la scelta di accenderli quanto quella di cambiare di continuo la temperatura. Se ti decidi per una che sia costante nel tempo (e in questo caso i 19 gradi sono la scelta migliore), potrai contare su una temperatura sempre giusta e che non obbligherà il calorifero ad azionarsi all’improvviso impennando e lavorando quindi di più. Un modo semplicissimo per risparmiare nel tempo.

Scaldare le stanze più fredde con una piccola stufa

Se ci sono stanze molto fredde, puoi evitare di alzare i caloriferi ed operare solo su quelle. Mentre ti lavi puoi ad esempio usare lo scaldabagno e se la camera in cui dormi è più fredda delle altre puoi optare per una stufetta da tenere accesa solo quando vi soggiorni a lungo. Aumentare il calore in tutta la casa per una sola stanza è infatti un errore comune che porta a consumare molto di più sui riscaldamenti.

Ora che hai scoperto quali sono trucchi per non temere più l’accensione dei riscaldamenti, potrai godere della tua casa in modo sereno e, sopratutto, più rilassato.