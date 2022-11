Stefania Orlando ha di recente raccontato un dramma che l’ha colpita nel profondo, lasciandole cicatrici difficili da rimarginare. Un racconto che non ha potuto non commuovere moltissime persone.

Il drammatico episodio è avvenuto nei primi anni del 2000, anni che la Orlando ha definito come i più duri e difficili della sua vita. In quel periodo, infatti, non solo il noto volto televisivo ha dovuto subire questo terribile colpo nella sua sfera privata, ma ha anche perso il lavoro. A tutto questo si è poi aggiunta una grave depressione che è durata a lungo. Per fortuna, però, Stefania è riuscita a trovare la forza di rialzarsi e oggi può dire di essere una donna nuova.

Stefania Orlando, il grave lutto che ha dovuto vivere

Ma cosa è successo di così terribile alla Orlando da lasciarle cicatrici indelebili? In quei primi anni 2000 la showgirl ha perso il bambino che aspettava dopo tre mesi di gravidanza. Un dolore inimmaginabile che si è aggiunto a tutti gli altri dispiaceri avuti in quel periodo.

“Ero a ridosso del terzo mese di gravidanza. Parliamo dei primi anni del 2000. Forse il 2004. Un periodo nero. Nel giro di pochissimo tempo persi il lavoro, il bambino che aspettavo e la mia migliore amica“, ha raccontato la Orlando in una emozionante intervista. “Da lì a poco la depressione e una serie infinita di brutti pensieri. Ero certa che il mio desiderio di maternità si fosse concluso in quella triste situazione”.

Nonostante il dolore per la perdita del figlio, la Orlando (che ha raccontato anche il motivo della separazione dal marito) ha ammesso di non aver mai provato un forte desiderio di maternità. Come lei stessa ha affermato, quand’era più giovane pensava di avere tutto il tempo a disposizione per diventare madre, ma si era sbagliata. “Qualcuno, in quest’ultimo periodo mi ha consigliato di affidarmi alla scienza e alle sue continue evoluzioni, ma ho preferito non accanirmi e accettare, con sommo dispiacere, la decisione di madre natura”.

A ogni modo, a convincere la Orlando (che fatto anche un’altra confessione dolorosa) di poter fare a meno di un bambino nella sua vita è stata proprio la perdita di suo figlio. Questo dramma sembra averle indurito il cuore, come tutti i grandi drammi, e la showgirl ha quindi preferito concentrarsi su altro, evitare in tutti i modi di pensare alla maternità. Tutti questi pensieri la Orlando li ha espressi durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip e non ha mai mostrato il minimo dubbio a riguardo. Ciò non significa che nel corso della vita non si sia mai chiesta che tipo di mamma sarebbe potuta diventare.

“Conoscendomi, avrei corso il rischio di annullarmi. Sa, sono una donna protettiva, presente e molto gelosa” ha ammesso la Orlando. La showgirl è poi tornata a a parlare della gravidanza interrotta all’improvviso, facendo una dichiarazione davvero commovente. “Sono convinta che gli uomini non possano capire, almeno fino in fondo, cosa significhi perdere un figlio. Ai tempi mi tenni tutto dentro. Ne parlai solo con quello che era il mio compagno e con mia madre. Una rivelazione che non avrei mai voluto fare”.