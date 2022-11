Le calze rovinate non saranno più un problema con questi simpatici rimedi

Per alcune è una vera e propria ossessione, per altre sono solo un capo come un altro da indossare per avere i piedi caldi e le gambe coperte a temperature polari. Scopriamo come regalare tempo alle calze già presenti nel cassetto di casa.

Meglio mettere le mani avanti specificando che al momento non abbiamo trovato alcun rimedio alle calze che misteriosamente scompaiono dopo il solito lavaggio a quaranta gradi o nel cambio valigia. Vedremo però come evitare di separarci dalle nostre calze preferite che ritroviamo lise o sfilacciate ed anche se sia possibile far durare i collant più del tempo di un party con le amiche.

Ecco i rimedi più veloci ed efficaci per far sì che le calze durino a lungo.

Calze mania: tutto cioè che c’è da sapere per “riciclare” calze e collant bucati

Come già analizzato, sono svariati i capi e gli accessori che con il passare degli anni si rovinano anche senza che ci si metta personalmente lo zampino. Mentre è noto a tutte il trucco di bloccare la smagliatura nei collant con lo smalto trasparente (bastano poche passate nella parte dove si sta allargando) lo sono meno altre idee.

I calzettoni multicolore o tinta unita (senza pupazzetti stilizzati) se troppo rovinati alle estremità della pianta del piede potranno essere trasformati in scalda muscoli per le caviglie o per i polsi. Servirà un gioco di “taglia e cuci” ma con uno dei tutorial di YouTube che ormai usiamo per ogni sorta di problema avremo in breve le abilità necessarie!

Un impiego utile è poi quello che ci eviterà di comprare i profumatori per gli armadi al supermarket. Con la nostra calza (di cotone è l’ideale) e l’essenza preferita in forma di fiori secchi (un must è la lavanda) o di sapone letteralmente sbriciolato, come quello originale di Marsiglia, avremo l’aroma desiderato con poco sforzo.

Più attuale che mai, utilizzare le calze vecchie come para spifferi è un’alternativa geniale che verrà copiata dalle persone che invitiamo a casa. Riempiendole di lana o di capi comunque rovinati e pesanti, avremo un metodo vincente – e simpatico – per mantenere il calore in casa che con il riscaldamento centralizzato – scarseggia.

Senza ulteriori modifiche, legandole insieme faranno da porta tutto o da sostegno per le amate piante di casa.

Con le idee giuste e la voglia di fare (che di certo sarà direttamente proporzionale alla bellezza della calza) potremmo addirittura scoprire un nuovo hobby, chissà.

Silvia Zanchi