Edoardo Donnamaria sbotta contro Signorini e lancia l’accusa: “Non è vero!”

Edoardo Donnamaria ha sbottato contro Alfonso Signorini lanciando una pesante accusa durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip 7.

Edoardo Donnamaria è uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico del piccolo schermo in quanto fin dall’inizio del suo percorso nella casa più spiata d’Italia del GF Vip non si è mai nascosto dietro ad un dito, rivelando sempre ciò che pensa anche al costo di risultare scomodo o impopolare.

Per questo motivo non appena Antonella Fiordelisi ha preso le difese del padrone di casa, Alfonso Signorini, affermando che lui ha sempre un atteggiamento imparziale tra tutti i concorrenti, lui ha subito sbottato affermando che non è assolutamente vero che all’interno di questo contesto tutti vengono trattati nella stessa maniera asserendo che ci sono due pesi e due misure a seconda delle dinamiche che si vengono a creare. Quasi a sospettare che quelli che creano maggiori situazioni interessanti per il pubblico siano più protetti dalla produzione a discapito di chi vive questo percorso un po’ in sordina.

Alfonso Signorini criticato da Edoardo Donnamaria: il video non lascia dubbi

Edoardo Donnamaria non appena ha sentito in giardino, in compagnia degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, dove durante il prossimo appuntamento potrebbe esserci una doppia squalifica, il discorso di Antonella Fiordelisi è prontamente intervenuto per dire la sua smontando tutte le dichiarazioni e le convinzioni fatte da lei, con cui ha costruito un rapporto speciale durante il corso di queste settimane trascorse insieme all’interno del reality show di canale 5.

“Ognuno viene trattato in maniera diversa, in base a quello che da al programma” e la regia censura. MIO DIO EDOARDO CHE SPUTTANA IL MODO IN CUI ALFONSO TRATTA DIVERSAMENTE LE PERSONE PARLANDO LA LINGUA DELLA VERITÀ #gfvip pic.twitter.com/sekuNGpe9a — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

“Non è vero che ognuno viene trattato allo stesso modo“ ha esordito la giovane spalla di Forum, trovandosi in assoluto disaccordo con la sua compagna di viaggio. “Ognuno viene trattato in maniera diversa in base a quello che da al programma” ha subito aggiunto, fermo nella sua posizione non appena la Fiordelisi provava a ribattere sostenendo l’esatto contrario.

“Ogni volta che finisco le clip e le varie cose, va sempre da Wilma, da Charlie e da Patrizia” ha poi rincarato la dose. “E se non noti questa cosa…“ ha poi concluso amareggiato con Antonella, che è invece convinta dall’esatto contrario.