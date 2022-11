Voglia di sushi e di stupire che è a tavola? Questa è una soluzione top

Per ogni problema in cucina esiste anche una soluzione e le nostre sono sempre molto pratiche: il sushi di mortadella, poi, è super buono

Ospiti a sorpresa che arrivano quasi all’ultimo minuto? Poco tempo per preparare il pranzo o la cena? Desiderio di un antipasto alternativo e veloce? Bene, a tutte queste domande rispondiamo in un modo solo: preparando un sushi che nessuno ha mai mangiato, perché questo è sushi di mortadella.

Ci bastano delle fette spesse di mortadella, del formaggio spalmabile a nostro piacere, erbe aromatiche, frutta secca e aceto balsamico. In dieci minuti è tutto pronto.

Sushi di mortadella, scegliamo quella giusta

Sushi di mortadella, ma quale è meglio usare? Noi abbiamo scelto quella senza pistacchi, decorandola con la granella. Se invece optiamo per quella con i pistacchi dentro, piuttosto per ilk servizio possiamo utilizzare della granella di nocciole o di noci.

Ingredienti:

4 fette di mortadella spessa

200 g robiola

granella di pistacchi q.b.

1 rametto di maggiorana

2 cucchiaini di glassa d’aceto balsamico

pepe nero q.b.

Preparazione:

Se le fette di mortadella ce le ha tagliate il salumiere, meglio. Altrimenti con un coltello ben affilato ricaviamole noi. Devono essere spesse almeno 1,5 centimetri, meglio 2 per non rompersi quando le arrotoleremo.

Poi su ogni fetta di mortadella spalmiamo con un coltello oppure con una spatolina da cucina il formaggio morbido. Basterà dividerlo in quattro parti uguali, il gioco è semplicissimo.

Quando la mortadella è stata ricoperta bene con il formaggio, arriva la parte più bella. Arrotoliamola con delicatezza partendo da un lato e appena arriviamo in fondo tagliamo via solo gli estremi, in modo da avere una base perfetta per il nostro sushi di mortadella. Poi avvolgiamo ogni fetta nella pellicola trasparente stringendo bene perché non scappi.

Lasciamo riposare gli involtini così ottenuti in frigorifero per circa 25-30 minuti. Quindi tiriamoli fuori e ricaviamo i pezzi di sushi, lunghi circa 4-5 centimetri. Diciamo che da ogni rotolo dovrebbero uscire almeno 6 se non 8 pezzi.

Infine prendiamo il vassoio o il piatto di servizio e sulla base distribuiamo l’aceto balsamico. Poi appoggiamo sopra il sushi di mortadella e decoriamolo con la granello di pistacchio mescolata con le foglie tritate della maggiorana. Una macinata di pepe fresco e il nostro antipasto sfizioso è pronto.