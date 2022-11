Doppia squalifica al Grande Fratello Vip 2022? Il gesto proibito di Oriana inguaia Antonino

By

Rischio doppia squalifica al Grande Fratello Vip 2022: il gesto proibito di Oriana Marzoli inguaia anche Antonino Spinalbese.

Un doppio provvedimento disciplinare potrebbe abbattersi sulla casa del Grande Fratello Vip 2022 che, dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi, finiti direttamente al televoto per scelta della produzione, potrebbe perdere altri due concorrenti. A rischio squalifica, infatti, sono Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese.

Un video che è diventato immediatamente virale sul web ha messo nei guai Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese che, nel cuore della notte, durante una conversazione sulle varie dinamiche della casa, hanno fatto un gesto assolutamente vietato dal provvedimento. Ciò che è accaduto non è passato inosservato al popolo del web che chiede un provvedimento disciplinate sia per Oriana che per Antonino.

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese a rischio squalifica: il gesto al Grande Fratello Vip 2022 scatena la bufera

Oriana Marzoli è entrata nella casa del GF Vip 2022 come concorrente ufficiale una settimana fa insieme a Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo, Micol Incorvaia e Sarah Altobello legando in modo particolare con Antonino Spinalbese. Con l’ex di Belen Rodriguez sta affrontando diverse conversazioni e quella che i due hanno avuto nel cuore della notte ha scatenato una vera e propria bufera.

Oriana Marzoli che, qualche anno fa aveva un’immagine totalmente diversa da quella che ha oggi, ha svelato ad Antonino il gradimento che i concorrenti hanno all’esterno. Oriana ha così spifferato ad Antonino che, tra tutti, la concorrente con il più alto gradimento è Nikita Pelizon.

Quello fatto da Antonino e Oriana è stato un discorso in codice dal momento che il regolamento del reality show vieta ai concorrenti che entrano nella casa dopo rispetto ad altri di raccontare ciò che è accaduto all’esterno durante la loro permanenza nella casa.

Il popolo di Twitter ha così colto perfettamente il discorso fatto da Oriana e Antonino che, dopo essere venuto a conoscenza del gradimento che i suoi coinquilini hanno all’esterno, ha spifferato tutto ad Alberto De Pisis.

Sul web, i fan del reality chiedono un provvedimento disciplinare per entrambi. Quale sarà, dunque, il destino di Oriana e Spinalbese? Alfonso Signorini, nel corso della nuova puntata del reality show annuncerà un provvedimento disciplinare per entrambi?