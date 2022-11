Tale e Quale, superato il limite. Malgioglio bloccato dietro le quinte: “Era confuso”

A Tale e Quale Show è stato superato ogni limite. Cristiano Malgioglio è stato bloccato dietro le quinte e quello che è successo è impensabile.

Tale e Quale Show anche quest’anno non ha deluso le aspettative del pubblico del piccolo schermo nostrano, che ogni venerdì sera sceglie di seguire e di intrattenersi con le imitazioni dei personaggi scelti con attenzione da Carlo Conti durante il corso di quest’edizione.

Alcuni sono stati particolarmente apprezzati, per le loro doti artistiche, non solo dai telespettatori ma anche dai tre giudici del programma. Altri, invece, non hanno avuto lo stesso successo e c’è chi come Valeria Marini non ha mai ricevuto un commento positivo da parte di Cristiano Malgioglio che non ha mai fatto mistero di non aver apprezzato nemmeno una sua imitazione.

Tutto questo però non è affatto andato giù alla mamma dell’ex stella de Il Bagliano e così non appena ne ha avuto l’occasione ha bloccato Cristiano Malgioglio dietro le quinte di Tale e Quale Show parlandogli a tu per tu dei suoi giudizi spietati nei confronti di sua figlia.

Cristiano Malgioglio fermato dietro le quinte di Tale e Quale: la confessione spiazza tutti

A raccontare come sono andate le cose è stata la mamma di Valeria Marini stessa, tra l’altro la showgirl non molto tempo fa ha deciso di raccontarsi senza filtri rivelano a tutti quanti il terribile dramma vissuto, durante una recente ospitata da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno rivelando di non aver mai apprezzato i commenti fatti da Cristiano Malgioglio e di trovarli fin troppo duri e spietati e per questo motivo lo ha fermato dietro le quinte.

Gianna Orrù contro Cristiano Malgioglio in difesa della figlia Valeria Marini#taleequaleshow #OggiEUnAltroGiorno pic.twitter.com/LwB9d3zAG0 — Roberto Mallò (@robymallo) November 9, 2022

“L’ho fermato io nel corridoio“ ha esordito la donna, aggiungendo che questo atteggiamento l’avrebbe infastidita anche se al posto di sua figlia ci fosse stato qualcun altro. “Lui mi ha detto, un po’ confuso, perché io ho un atteggiamento piuttosto autoritario, no? Lo so, lo riconosco, pazienza, ce l’ho” ha poi proseguito rivelando come sono andate le cose durante quel momento. “E allora dice: ‘Ma è per divertimento‘. ‘Ma tu ti diverti. Gli altri lavorano dal lunedì mattina al venerdì sera’“ ha poi concluso rivelando che dal suo punto di vista è stato superato ogni limite, ma il pubblico del piccolo schermo sembra pensarla diversamente in quanto adora i commenti di Malgioglio a Tale e Quale Show.