Cosa cucino oggi con le carote? Mi invento una bella insalata, problema risolto

Insalata di carote, formaggio e mandorle, un contorno di sostanza che possiamo trasformare anche in piatto unico: strepitosa

Non c’è niente che sia più veloce e goloso di una bella insalata mista. E con un po’ di fantasia, utilizzando ingredienti semplici che tutte abbiamo in casa, è anche più bello. Come l’insalata di carote, formaggio e mandorle, velocissima e appetitosa.

Bastano 10 minuti sul fuoco e poi tutto il resto andrà a crudo, per un contorno fresco ma in realtà adatto a tutte le stagioni. Abbiamo scelto il caciocavallo perché formaggio di sostanza e di sapore, per un piatto equilibrato. Lo possiamo sostituire con della toma, della fontina, della provola, oppure della mozzarella a fette, quella che usiamo anche per la pizza.

Insalata di carote, formaggio e mandorle: anche come piatto unico

Questa insalata di carote, formaggio e mandorle è pensata come contorno, ma possiamo farla anche diventare un secondo di sostanza, oppure un piatto unico. Basterà aggiungere ad esempio del salmone leggermente scottato in padella, oppure del petto di pollo o di tacchino alla griglia. Una Ceasar Salad più originale di quella vera.

Ingredienti:

10 carote

250 g di caciocavallo

120 g di scaglie di mandorle

50 ml olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di aceto balsamico

2 rametti di maggiorana

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione: Insalata di carote

Prendiamo le carote, spuntiamole, laviamole bene sotto acqua corrente e peliamole con un coltellino oppure con un pelapatate. Poi tagliamole a rondelle abbastanza spesse mezzo e mettiamole a bollire in una pentola con acqua leggermente salata.

In alternativa le possiamo anche cuocere a vapore, l’importante è lasciarle poco perché devono restare ancora compatte e non troppo morbide. Diciamo che 10 minuti possono bastare prima di scolarle.

Perché affettiamo le carote ancora prima di cuocerle? Se le mettessimo intere, il rischio sarebbe quello di farle davvero diventare troppo molli, invece così siamo certi di averle intere e cotte al punto giusto.

Aspettiamo che le carote siano ben intiepidite e poi versiamole in una terrina. A parte in una ciotolina prepariamo il condimento: olio extravergine d’oliva, il cucchiaio di aceto balsamico (o in alternativa, di mele), qualche pizzico di sale e un po’ di pepe macinato fresco.

Aggiungiamo alle carote il caciocavallo tagliato a tocchetti, grandi un po’ meno delle rondelle, e le scaglie di mandorle. Poi condiamo con la vinaigrette all’aceto balsamico, insaporiamo con la maggiorana fresca tritata al momento e portiamo a tavola. Più facile di così non esiste nulla.