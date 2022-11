La famiglia Ferragni presa di mira: il retroscena che nessuno conosce, “Mi ha contattato”

By

Rivelazione inaspettata per la famiglia dei Ferragnez, presi di “mira” da un celebre nome internazionale che ha contattato uno di loro per una proposta: di che si tratta.

Che la famiglia Ferragni sia ormai una delle più influenti a livello internazionale, non ci sono dubbi. Un vero e proprio impero quello creato dall’intuizione e dalla lungimiranza di una ragazza di Cremona che ha saputo sfruttare l’onda di un mondo in evoluzione. La sua ambizione e la nascita del mestiere di “influencer” l’hanno condotta, col tempo, a diventare uno dei veri e propri fenomeni riconosciuti in tutto il mondo. Oggi imprenditrice, è richiestissima dalle più importanti maison di moda.

Una marcia in più è arrivata poi sicuramente anche dalla famiglia. Nel corso degli anni i follower si sono affezionati sempre più a marito e figli, che fanno da cornice perfetta per un quadro vincente. Fedez è entrato nella vita di Chiara adottandone il lato “social”, sviluppatosi poi sempre più con la nascita dei piccoli Leone e Vittoria. Non è più immaginabile trascorrere una giornata senza che uno dei loro aggiornamenti compaia su Instagram o su TikTok.

Proprio il loro incredibile potere ha procurato loro un contatto davvero inaspettato, di cui nessuno fino a poco fa era a conoscenza. A rivelarlo in un recente podcast è stato proprio Fedez, che ha raccontato quanto avvenuto durante il drammatico periodo della pandemia. I Ferragnez sono stati a un passo dall’avere una comunicazione con il noto plurimiliardario.

La chiamata di Elon Musk: il racconto di Fedez sul miliardario

L’influenza internazionale che i Ferragnez esercitano, stava per farli entrare in contatto nientemeno che con Elon Musk. A raccontare l’aneddoto è stato proprio il marito di Chiara Ferragni durante l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio. In realtà, Fedez ha rivelato che a telefonargli è stata la cognata del Ceo di Tesla, intenzionata a fargli una proposta molto importante a nome del fratello del marito.

L’avvenimento è datato, infatti, al periodo più buio e tragico della pandemia da Covid-19, quando il magnate stava facendo sondare il terreno alla ricerca del paese più bisognoso di un sostegno economico, mentre loro erano gli influencer più seguiti in quarantena. “Sono arrivato a tanto così da avere un rapporto con Elon Musk. Durante la pandemia sono stato contattato dalla moglie del fratello, perché anche il fratello è ricchissimo, ma ha catene di fast food o ristoranti, sta più nel mondo della ristorazione”, ha iniziato il marito di Chiara.

Poi, ha specificato il motivo del contatto: “Loro volevano donare, Elon Musk voleva donare dei respiratori durante la pandemia, delle macchine, dei macchinari, e aveva mandato in esplorazione il fratello con sua moglie per vedere quale paese era più meritevole o aveva più bisogno“. A sorprendere è principalmente il fatto che, come lui stesso ha fatto notare nella chiacchierata, invece che contattare il Ministro degli Esteri italiano hanno contattato loro.

Questo infatti, fa comprendere quanto la famiglia dei Ferragnez sia diventata influente, anche perché sempre molto impegnata nell’ambito del sociale, soprattutto nel periodo della pandemia. Purtroppo il progetto non andò mai in porto, poiché la famiglia di Musk richiedeva la compilazione di alcuni questionari, per i quali Fedez sollecitò il Ministro, senza però riuscire a concludere l’accordo.