Alessia Ventura ha inserito la marcia giusta anche con lo stile. Copiamola!

È tornata su Italia 1 con Drive Up con dj Ringo e Vicky Piria ed è piena di energia. Alessia Ventura sceglie un capospalla un po’ etnico e lo abbina a pantaloni basic bianchi creando al contempo un match con gli stivali beige. Ecco come ispirarci al suo outfit.

Cercando nel web sono molte le omonime note e non si parla solo della Marcuzzi ma anche di giovanissime tiktoker ed influencer nazionali. Alessia Ventura però resta riservata riguardo alla sua vita privata e decisa nel lavoro. Anche per questo – nonostante la pausa dal piccolo schermo – è sempre amata dal pubblico e prontissima per questa nuova avventura Mediaset.

Con la sua semplicità, il trucco di sempre ed i capelli liscissimi ed ordinati, sfoggia una giacca morbida in camoscio beige abbinandola sapientemente allo stivale basso che ha il tacco a contrasto. Ecco come copiarla in pochi step.

Ingraniamo la quinta con il look beige di Alessia Ventura

Proprio Zara ha realizzato gli stivali beige chiarissimi (129 euro) larghi sulla gamba, rigidi, con tacco medio e punta arrotondata. Meglio avere gambe affusolate perché il focus sarà su queste senza pietà.

Con questa tonalità non si esalta granché la gamba quindi l’idea di portarli senza calze per essere più sensuali è da scartare.

Siamo sul genere cappottino, visto e considerato che ormai è arrivato il freddo, con la proposta monopetto color beige intenso (con due bottoni neri e tasche laterali a filetto) di Hugo Boss. Quasi inutile sottolineare che di potrà indossare con tutto e che vale decisamente l’investimento. Costa 499 euro.

Scontato da 280 a 224 euro, il cappotto allacciato in vita di Guess è in misto lana con revers classici e parte frontale a portafoglio. Ottimo soprattutto per il giorno per stile casual e senza impegno, un paio di jeans ed una camicia bianca sono l’ideale.

Per chi ama i modelli sopra il ginocchio, ma è temporaneamente “a bolletta” per ovvi motivi, ci sono gli stivali di Anna Field con tacco in gomma e suola carrarmato a soli 49,99 euro su Zalando. Si chiudono con una pratica cerniera ed hanno una struttura che ne consente l’utilizzo anche nelle giornate di pioggia leggera. In questo caso sì all’abbinamento con una giacca nera o un piumino in nylon.

Questo genere trasmette eleganza e giovinezza quindi va considerato e provato dopo i temuti trenta. La borsa meglio sia di un altro colore ma nulla che luccichi o che distolga l’attenzione dal resto.

Silvia Zanchi