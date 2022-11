Si può essere più sensuali senza volgarità. Ecco gli outfit da provare

Niente di eccessivo né troppo luccicante, non servirebbe. Per apparire più sensuali, per ritrovare quel non so ché di donna che sa di piacere basta poco anzi pochissimo. Solitamente si risolve tutto togliendo accessori, parti di tessuto ed inibizione.

A volte si è pigre, altre poco motivate. Curarci e comprare abiti e scarpe che ci regalino quel tocco di sicurezza in più può davvero fare la differenza e farci guardare con sguardi intriganti. Non è specificatamente di velluto che fa sembrare più grandi ma il tailleur – che oggi vedremo inserito tra le proposte super femminili dell’autunno se portato in un certo modo – ad esempio, resta una valida soluzione per molte occasioni.

Quindi non è assolutamente necessario esibirsi come donne di basso livello, bisogna studiare l’outfit facendo in modo che sia ben bilanciato nel vedo – non vedo e negli spacchi seducenti.

Look sensuali per riscoprirci a dir poco pazzesche! Outfit, tessuti, scarpe e scollature da provare

La prima – nonché conosciuta idea – vede le gambe scoperte. Eh si perché poco importa che il termometro segni otto gradi, le temerarie indosseranno un abito a mezza coscia o di lunghezza midi con eleganti décolleté e rigorosamente senza l’ombra dei collant.

Come già accennato, il tailleur giacca e pantalone su misura (o comunque molto aderente) portato senza sotto alcunché è mozzafiato. Proprio come ci mostrano le modelle, se si ha un seno piccolo, saremo sia sexy che chic allo stesso tempo.

Secondo l’opinione di chi scrive, non esiste nulla di più sexy di una schiena in vista con maestria. No al lato b ed alla mutandine in vista – per carità – si invece a spalline sottili incrociate, a spalle nude, ad un abito che definisca la figura, meglio se tinta unita ed in un colore che ci doni.

Con una gonna, si sa, ci guardano ma optare per una tutina aderente o un leggins ed uno stivale cuissard, anche dal tacco basso, (varierà in base alla nostra altezza ed a come ci sentiamo meglio) delineerà le curve senza di fatto mostrare la pelle. Bisogna tener presenti i nuovi brand pubblicizzati su Instagram e scegliere tra quelli.

Altro grande classico è il collo che, come osserviamo nelle riviste di moda e nei film del passato, è una zona erogena e molto bella. Possiamo raccogliere i capelli, valorizzare la parte con orecchini luccicanti, con perle o pendenti semplici argentati, tutto in base all’outfit del momento.

Insomma, senza particolari sforzi, abbiamo una gamma incredibile di alternative che ci renderanno più sexy ad ogni età. Provare per credere!

Silvia Zanchi