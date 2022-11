Calzature Nike da donna – come scegliere le migliori scarpe da ginnastica per lo stile casual?

Tutte le donne vogliono sentirsi sempre alla moda e impeccabili in ogni occasione. Tuttavia, nella frenesia di tutti i giorni, non è sempre confortevole indossare tacchi alti e outfit scomodi.

Per fortuna, è possibile essere alla moda anche indossando semplici scarpe basse. Infatti, esistono tanti modelli che, oltre ad essere comodi, si adattano facilmente ad ogni tipo di look.

Continua a leggere questo articolo se vuoi saperne di più sulle scarpe da ginnastica da donna alla moda.

Scarpe da ginnastica: cosa considerare

Se in passato la scarpa da ginnastica era considerata prettamente maschile o adatta solo allo sport, oggi è essenziale anche nelle scarpiere delle donne e si può abbinare a tanti tipi di outfit. Infatti, in commercio vi sono diversi modelli di scarpe da ginnastica di vari colori, forme e stili. Insomma, al momento le sneakers sono le scarpe più amate in assoluto, proprio perché sono dinamiche e versatili.

In ogni caso, vi sono vari parametri da prendere in considerazione al momento dell’acquisto di un paio di scarpe. Uno di questi riguarda il sostegno che ci dà la calzatura. È necessario che l’avampiede sia ben sostenuto per evitare distorsioni ed è anche importante che la parte del tallone sia adeguatamente ammortizzata al fine di proteggere la schiena dai contraccolpi.

Quanti tipi di sneakers ci sono?

All’apparenza, potrebbe sembrare che le scarpe da ginnastica siano tutte uguali tra loro. Al contrario, ci sono diversi elementi attraverso i quali è possibile distinguerle e differenziarle.

Sicuramente, la qualità è il primo parametro da valutare quando dobbiamo fare un acquisto. Per questo motivo, calzature conosciute come le scarpe Nike da donna sono da prediligere per la loro comodità e la varietà di stili.

Vi sono sneakers più leggere che si distinguono per il loro dinamismo e ammortizzamento. Non solo, si tratta di scarpe che hanno un particolare sostegno per proteggere i talloni dagli impatti contro l’asfalto.

Vi sono poi tipologie di scarpe che hanno una flessibilità maggiore, donando quasi la sensazione di non averle ai piedi.

Bisogna inoltre distinguere i modelli da uomo da quelli da donna. Infatti, il piede della donna risulta più sottile, l’avampiede è più largo, i malleoli sono più bassi ed il collo del piede è più alto.

Quale stile scegliere?

Dopo aver chiarito alcune delle caratteristiche fondamentali da considerare al momento dell’acquisto delle sneakers, possiamo valutarne anche lo stile.

Oggi molte donne optano per un modello neutro, ad esempio di colore bianco, con allacciatura tradizionale e suola abbastanza alta. Tipologie standard come questa, si possono abbinare a qualsiasi outfit: dalla tuta, ai jeans, ma anche a vestiti corti o gonne lunghe. Insomma, si tratta di un ottimo compromesso tra stile e comodità.

Per coloro che vogliono essere sempre al passo con i trend del momento, invece, segnaliamo che in questo autunno/inverno 2022 torna la moda anni ’80 e, con essa, tornano anche i colori sgargianti come il fucsia o il verde acceso. Sneakers di questi colori possono essere abbinate ad abiti in pendant o ad outfit completamente neri o bianchi, per spezzare.