Una Vita anticipazioni: l’ultima richiesta di Genoveva in fin di vita

Anticipazioni Una Vita. Le storie di Acacias stanno per giungere alla fine. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 7 al 12 novembre 2022!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: Genoveva verso la fine dei suoi giorni

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e tutte le storyline stanno giungendo alla loro naturale conclusione, anche quella dei nuovi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell’ultima stagione (dopo il salto temporale).

Nelle nuove puntate della soap iberica in onda su Canale 5 dal 7 al 12 novembre 2022, Felipe Halvarez Hermoso farà un gesto che lascerà tutti senza parole. L’uomo, si deciderà a sposare la sua infermiera Dori rivelando di fronte ad un banchetto con tutti gli abitanti di Acacias la sua intenzione. Dori accetterà la proposta di matrimonio.

Eppure, la giovane dovrà andare a vivere a Ginevra dove continuerà i suoi studi di psicologia e l’avvocato riceverà una proposta di lavoro in un’altra parte del mondo. Alla fine, però, Felipe prenderà una decisione per il bene della coppia, quella di trasferirsi insieme a Dori in Svizzera.

Nel frattempo Casilda ha vinto alla lotteria e abbandona casa di Bellita e Josè come cameriera e comunica alla signora che vuole aprirsi un’attività tutta sua. Rosina reagisce fingendo indifferenza e la domestica ci rimane molto male. Luzdivina bacia Marcelo ma l’uomo la respinge così pensa di lasciare Acacias ma il maggiordomo cerca di trattenerla rivelandole i suoi sentimenti.

Nel frattempo, Hortensia racconta alla figlia Azucena la verità sul padre e le rivela che è nata fuori dal matrimonio. La ragazza la sprona a raccontare la verità anche a Pascual.

Ma la vera novità della settimana di programmazione televisiva riguarderà Genoveva. Vi avevamo già rivelato che Aurelio farà ingresso in casa sua per tentare di ucciderla e sparerà un colpo. Marcelo si prodigherà e lo ucciderà ma Genoveva sarà ferita gravemente.

Dunque la dark lady sarà in fin di vita e chiederà conforto a Felipe, che però, pur ammettendo di aver provato amore per lei in passato, le nega il proprio perdono e le volta le spalle. Così, la Salmeron morirà da sola nel frattempo che Marcelo verrà portato in polizia per essere interrogato. Poco dopo la morte dalla dark lady, la figlia Gabriela riceverà una telefonata sospetta. Qui si scoprirà che la ragazza è in combutta niente meno che con Cayetana Sotelo-Ruz.