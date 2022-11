Stai sbagliando anche tu? Gli errori da non fare quando usi le uova!

Ti piacciono le uova ma non sai mai come usarle nel modo corretto? Ecco quali sono gli errori che non dovresti mai fare.

Se le uova rientrano tra gli alimenti che ti piacciono di più, ma non sai mai come usarle nel modo corretto, forse è perché senza rendertene conto commetti diversi errori. Spesso si tratta di semplice disattenzione o di errori davvero banali.

Questi, però, possono cambiare davvero le cose portando a risultati poco piacevoli che si riflettono sia sui piatti salati che sulle ricette dolci. Per fortuna, da oggi potrai capire come agire per smetterla di sbagliare e per acquisire le conoscenze che ti servono al fine di ottenere piatti davvero ottimi. E tutto grazie alle uova realizzate nel modo corretto.

Gli errori da non fare mai con le uova

Preparare le uova a regola d’arte è importante almeno quanto lo è poter realizzare dolci e salati nel modo corretto. Se anche tu ti trovi spesso davanti a ricette che non riescono come vorresti a causa dell’uso errato delle uova, questi suggerimenti si riveleranno più utili che mai.

Ciò che dovrai fare è capire dove sbagli di volta in volta e seguire le tue ricette limitandoti ad evitare gli errori più comuni e che ti capita di fare spesso. Il risultato sarà ottimo proprio come quello che hai ottenuto dopo aver imparato tutti gli errori da non fare mai più con gli gnocchi.

Conservarle ad una temperatura sbagliata

Le uova dovrebbero stare ad una temperatura fresca e non troppo calda. Conservarle senza prestare attenzione a questo può compromettere diverse preparazioni. Invece ti tenerle in punti troppo caldi o in altri troppo freddi, puoi optare per conservarle nello sportello del frigo e sempre dentro la loro confezione. Così facendo potrai stare tranquilla. L’unica accortezza, in questo caso, sarà quella di tirarle fuori dal frigo almeno mezz’ora prima per usarle in preparazioni che richiedono uova a temperatura ambiente.

Montare gli albumi con tracce di tuorlo è uno degli errori che si fanno con le uova

Gli albumi montati a neve sono la base di tanti dolci davvero golosi. Per poterle montare correttamente, però, devi assicurarti di usare solo gli albumi e di non far andare al loto interno neppure un pizzico di rosso. Se ciò accade, le uova non si monteranno come vorresti. Meglio, piuttosto, tenerle da parte ed usarle per una frittata ed aprirne di nuove.

Lavorarle male

Le uova vanno lavorate in base alle richieste presenti nelle ricette. Fatta eccezione per quelle che richiedono di montarle più a lungo del dovuto, dovrai quindi ricordare di non esagerare mai. Dalle omelette, alle uova strapazzate, le uova vanno infatti lavorate il giusto. Lo stesso vale anche per alcune preparazioni dolci che pur richiedendo di mescolarle con zucchero o altri ingredienti, non necessitano di tempi troppo lunghi.

Quanto detto, ovviamente, si riflette anche sulla cottura. Per far si che le uova restino morbide, è infatti necessario lavorarle poco e senza fargli superare determinate temperature. Ora che hai capito quali sono gli errori più comuni che fai sempre con le uova, potrai dar vita alle tue ricette in modo più preciso ed ottenere un risultato unico. Ciò che conta è appuntarti quali sono quelli che commetti più spesso e smettere di riprodurli. I tuoi dolci, così come le ricette salate, riusciranno più buoni che mai.