Ilary Blasi viene allo scoperto, l’amore della sua vita è soltanto lui! – FOTO

Ilary Blasi ha deciso di venire allo scoperto, mostrando a tutti quanti chi è l’unico uomo della sua vita. La foto non lascia dubbi!

Ilary Blasi, da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, è sulla bocca di tutti ed ogni sua azione non passa mai inosservata in quanto tutti quanti sono curiosi di sapere se dopo la fine del suo lungo matrimonio ha già voltato pagina, proprio come ha già fatto da tempo il suo quasi ex marito.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi non si è mai sbilanciata a tal proposito, ma nelle scorse ore ha deciso di mettere a tacere le malelingue, mostrando a tutti quanti chi è l’unico vero amore della sua vita. L’unico uomo che non la lascerà mai e con cui ha intenzione di restare per tutti i giorni della sua vita.

La nuova foto di Ilary Blasi non lascia dubbi e gli utenti della rete possono finalmente mettersi l’anima in pace: ecco chi le fa battere il cuore.

Ilary Blasi mostra a tutti quanti l’uomo della sua vita: lo scatto fa il giro del web

Ilary Blasi dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, dove lui sembrerebbe essere rimasto a bocca asciutta, ha deciso di mettere a tacere il gossip suoi confronti mostrando a tutti quanti chi è l’uomo della sua vita, quello che dopo anni le fa ancora battere il cuore e che lo farà per ancora tanto altro tempo ancora.

“Auguri amore mio” ha scritto la conduttrice dell’Isola dei Famosi condividendo un dolcissimo scatto che la ritrae dare un tenero bacio al suo primogenito Christian, mettendo subito in chiaro come stanno le cose: gli unici amore della sua vita, almeno per il momento, sono i suoi tre figli e nonostante il gossip continui ad additarle numerosi fidanzati, questi sembrerebbero non esistere anche perché non ci sono alcune foto che possano provare l’esatto contrario e per questo motivo restano soltanto voci senza alcun valore.

Discorso completamente opposto, invece, per l’ex Capitano della Roma che sembrerebbe essere anche più intenzionato che mai a voler mettere su famiglia con la sua nuova compagna.