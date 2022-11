3 trucchi di stile per sembrare più giovane con i look da ufficio all day!

Quali sono i trucchi di stile migliori per sembrare più giovane con i look da ufficio che indossiamo ogni giorno? Se questa è la domanda che ti poni più spesso sei sulla guida di stile giusta! Scopriamo insieme tutti i segreti del fashion!

Realizzare il look da ufficio perfetto non è un gioco da ragazzi, soprattutto se giorno dopo giorno perdiamo totalmente creatività e finiamo per indossare la prima cosa che troviamo nell’armadio. Ciò che però in molti non sanno è che con i giusti trucchi di stile il nostro look da ufficio all day ha il potere di farci sembrare più giovani! Volete conoscere questi famosi trucchetti di stile? Eccoli qui su CheDonna!

Ogni giorno della settimana lo passiamo a lavoro, all’interno delle mura del nostro ufficio. Quindi l’abbigliamento che scegliamo la mattina è molto importante perché dovrà farci sentire a nostro agio per tutto il corso della giornata.

Arriviamo ad un certo punto, però, che iniziamo a scegliere il nostro look in base alla comodità lasciando da parte lo stile. Però non c’è niente di peggio di indossare un outfit che non ci valorizzi e che non ci faccia sentire bellissime!

Se questo è il problema che hai ogni giorno all’ora di scegliere il look per il lavoro sei sulla guida di stile giusta, perché stiamo per scoprire 3 trucchi di stile per riuscire a realizzare dei look per l’ufficio all day che hanno il potere di ringiovanirci! Siete pronte? Iniziamo!

I trucchi di stile per realizzare il perfetto look da ufficio sono questi, e sono tutti semplicissimi!

Partiamo dal presupposto che un look da ufficio che si rispetti deve essere serio ed elegante. Ma ciò non significa che deve essere esageratamente elegante e che non debba seguire le tendenze del momento!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 3 trucchetti di stile per realizzare un look all day da ufficio che ci facciano sentire più giovani:

completo elegante e sneakers : l’utilizzo delle sneakers ha sempre il vantaggio di sdrammatizzare ogni look, anche quello più serio. Scegliete una sneakers semplice bianca, e abbinatela al vostro completo!

: l’utilizzo delle sneakers ha sempre il vantaggio di sdrammatizzare ogni look, anche quello più serio. Scegliete una sneakers semplice bianca, e abbinatela al vostro completo! t-shirt a righe : al posto della classica camicia bianca utilizzate una maglia sotto giacca mille righe, magari bianca e nera. Chic ma sportiva!

: al posto della classica camicia bianca utilizzate una maglia sotto giacca mille righe, magari bianca e nera. Chic ma sportiva! completo maschile: cercate si giocare con le forme del vostro completo da ufficio! Scegliete tagli maschili, e indossate il pantalone un po’ a vita bassa! Il total look sembrerà più sportivo e meno elegante! A proposito, Accessori maxi per l’inverno 2023! Ecco come indossarli nei tuoi look!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le news del momento in fatto di fashion!