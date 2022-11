Giaele pazza di gelosia: Antonino Spinalbese la spara grossa e lei impazzisce

Giaele De Donà è pazza di gelosia nei confronti di Antonino Spinalbese. Lui la spara grossa e lei impazzisce al GF Vip.

Giaele De Donà, nonostante sia felicemente sposata, non ha potuto fare a meno di nascondere un certo interesse nei confronti di Antonino Spinalbese e c’è chi sospetta che tra i due ci sia stata molto più di una semplice amicizia in quanto notato degli strani movimenti sotto le lenzuola.

Loro due hanno ovviamente smentito il tutto, affermando che si tratta soltanto di un malinteso. Senza alcun dubbio però non è un malinteso la scenata di gelosia di lei che non ha preso affatto bene una confidenza fatta dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez su una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip che è entrata a far parte del gioco proprio qualche ora fa a causa delle troppe eliminazioni non previste dei vipponi.

Giaele De Donà è pazza di gelosia di Antonino Spinalbese e il gesto di lui l’ha decisamente mandata su tutte le furie.

Grande Fratello Vip: Giaele De Donà pazza di gelosa di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese al GF Vip, dove la confessione di Marco Bellavia ha fatto parecchio rumore, ha fatto non pochi apprezzamenti nei confronti della nuova entrata Micol rivelando che non le dispiace affatto, anzi sarebbe interessato ad approfondire questa conoscenza.

Giaele De Donà non ha affatto reagito bene ed ha subito sbottato con i suoi compagni di viaggio senza fare mistero di non aver apprezzato l’atteggiamento manifestato dall’hairstylist nei confronti della nuova arrivata.

“Antonino sta facendo il fenomeno perché sta facendo i capelli a tutte” ha subito sbottato dopo che lui ha espresso la sua preferenza per la nuova concorrente di Alfonso Signorini. “Per mezza treccia che mi ha fatto… che poi nemmeno lui me l’ha fatta” ha aggiunto infastidita. “Tra qualche giorno ti chiederà i grattini, preparati” ha continuato per poi passare ai diretti interessati. “Antonino ti lascio a Micol per i grattini, ti lascio a questo folle amore” ha poi concluso facendo nascere il sospetto che da parte sua ci sia ben altro che una semplice amicizia ma chissà se anche Antonino prova lo stesso nei suoi confronti…