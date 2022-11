Se hai la pelle irritata prova questo olio, è miracoloso

La pelle irritata può essere rigenerata con questo olio portentoso, è una lozione naturale ed efficace al 100%.

Se l’obiettivo è quello di stare bene, in salute e in forma smagliante, non puoi non conoscere i benefici del prodotto “Made in Madre Natura” che ti stiamo per proporre. La soluzione a tanti problemi a volte sta nelle piccole cose, anche in quei gesti semplicissimi che non ti aspetti, ma che alla fine si rivelano essere i migliori.

Perché la pelle è irritata? Le ragioni sono tante, anche soltanto un po’ di stress può determinare degli arrossamenti, pruriti e macchie anomale, se il tuo modo di somatizzare i sintomi si riflette sull’epidermide. Diciamo che ognuno possiede il suo modo personalissimo di scaricare tensioni e stress, ma possiamo porvi delle piccole soluzioni.

Non dovrai acquistare prodotti costosi, né fare l’utilizzo di agenti che sotto sotto possono farti del male. Le creme, le lozioni, le maschere e tutto ciò che è in commercio, non è detto che ti faccia male, anzi sono di certo soluzioni valide, ma non possono essere utilizzate per troppo tempo.

Perché nolente o dolente contengono sostanze chimiche e tossiche che indeboliscono, rendono più fragile, e danneggiano la pelle. Quindi, se vuoi che non solo questa non sia più irritata, ma desideri che torni solida, omogenea e luminosa, allora devi assolutamente conoscere il nostro trucchetto di bellezza.

La pelle non sarà più irritata, grazie a questo olio!

Il trattamento che ti stiamo per proporre ha origini antichissime. Nell’antica Cina era considerato tra le cure di bellezza più ambite, ma anche in India ed in Egitto, insomma si tratta di un gesto che viene praticato da tantissimi anni, e che rimane ancora tra i migliori. L’odore è particolare e pungente, ma il risultato ti lascerà a bocca aperta.

Sei pronta per conoscere le proprietà e gli utilizzi più efficaci del prodotto del giorno? Tieni bene aperte le orecchie perché l’olio miracoloso proviene da una spezia specifica che hai in cucina. Si tratta di quel tipo di condimento che spesso non sai come abbinare, perché tipico delle zone sopra menzionate, e ti è in parte poco familiare.

Quello che però devi sapere è che è un portento per tutto l’organismo. Fa bene se ingerito in tisane o all’interno degli alimenti che cucini, ma anche se lo applichi come unguento sulla pelle irritata. L’olio in questione è di colore nero e viene prodotto dal cumino!

Hai bene in mente questa spezia, la riconosci per l’odore pungente, ma adesso che stiamo per svelarti le prodigiose proprietà, non ne farai più a meno ed imparerai ad utilizzarlo al meglio. E’ ricco di sali minerali, grassi buoni, vitamine ed è un immunostimolante.

La sua azione lenitiva ed emolliente contro le dermatiti, gli eczemi, psoriasi e altre patologie della pelle conosciute, serve per ridurne i fastidi. Dal rossore ai pruriti, divenendo un vero toccasana per la salute. Migliora il tono, donando quell’elasticità che la pelle aveva perso, anche a causa della secchezza.

Come lo si applica? Ovviamente non puoi prendere la spezia e applicarla sul viso, ma puoi acquistarne l’olio che potrai diluire nelle creme lenitive e disinfiammanti che utilizzi. Oppure la sera, dopo aver struccato, e deterso il viso, puoi applicarlo proprio dopo la crema idratante. Qualche goccia ed il risultato dopo poche settimane, sarà eccezionale!

Se hai la pelle grasse puoi associarlo ad altri oli essenziali. I più indicati da associare a questo ingrediente sono quelli al timo, limone, tea tree, bergamotto, rosmarino, calendula, lavanda, ribes nero, sesamo e cocco.

Insomma, i frutti di Madre Natura sono preziosi, se ne avrai cura, lei avrà cura di te!