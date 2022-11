Totti-Fiordelisi, l’ultimo colpo di scena ribalta le carte in tavola: la “sfida”

Totti di nuovo al centro del gossip per il presunto messaggio ad Antonella Fiordelisi: ora arriva il colpo di scena che ribalta le dinamiche, una vera e propria “sfida”.

Che cosa succede se il re del gossip degli ultimi mesi finisce al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip? Si alza inevitabilmente un grande polverone. Sembra quasi surreale eppure sta succedendo davvero, perché da diversi giorni l’attenzione dei media si è focalizzata sul nuovo colpo di scena che vede protagonista Francesco Totti.

In un momento in cui sembrava godersi finalmente la sua serenità, vivendo alla luce del sole la relazione con Noemi Bocchi, il Pupone è stato tirato in ballo dalla vippona all’interno della casa: Antonella Fiordelisi. Una mossa all’apparenza casuale, quella di rivelare durante un discorso con i compagni, di aver ricevuto un messaggio su Instagram dall’ex marito di Ilary Blasi.

A scatenare ancor di più la curiosità generale è il fatto che l’evento, stando a quanto detto dall’influencer, sarebbe databile a circa due mesi fa, ossia quando l’ex calciatore era già felicemente impegnato con la nuova compagna. A smentire le illazioni poi, negli scorsi giorni è intervenuto Alex Nuccetelli, che riportando un discorso con Totti, ha fatto sapere che si tratterebbe solo di una serie di bugie. Lo sportivo, inoltre, gli avrebbe garantito di non sapere neanche chi sia la gieffina. Ora il nuovo colpo di scena.

I legali della Fiordelisi sfidano Totti: “Gli Screenshot”

Le dichiarazioni di Francesco Totti sulla questione, giunte sulle pagine dei giornali attraverso la voce di Alex Nuccetelli, non hanno fatto altro che scatenare un’immediata reazione del team legale di Antonella Fiordelisi. In una nota diffusa dal profilo Instagram del settimanale Chi, gli avvocati si sono rivolti dapprima a Nuccetelli, accusandolo di “offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare“.

La comunicazione continua, indirizzata a colui che ha riportato le parole del Pupone prendendone le difese, lanciando una vera e propria “sfida”, atta a dimostrare l’innocenza e la sincerità della vippona. “Se lei è così sicuro che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella qualità di portavoce del sig. Totti, di chiedergli di autorizzare la pubblicazione dello Screenshot della sua ‘richiesta di messaggi’“.

I legali incalzano ancora la proposta affermando che, se l’ex marito di Ilary Blasi fosse così sicuro di non aver mai mandato alcunché alla gieffina, non dovrebbe avere alcun timore a dare la sua autorizzazione, anche per mezzo social. Per il momento tutto tace dalla parte tirata in causa, ma si può dire che il Pupone sia stato messo letteralmente con le spalle al muro. Quale sarà la prossima mossa per evitare in calcio d’angolo un autogol? Sicuramente non mancheranno gli aggiornamenti.