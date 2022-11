Francesco Totti, tutta la verità sul messaggio alla vippona: cambia tutto

Emerge la verità sul messaggio di Francesco Totti alla vippona del GF Vip 7, le dichiarazioni fanno chiarezza e cambiano tutto.

A tirare in ballo Francesco Totti tra una copertina di cronaca rosa e l’altra, non è più soltanto la più nota separazione degli ultimi tempi e la liason con la nuova compagna. Ora ci si mette anche il Grande Fratello Vip. Un’edizione che sta riservando tantissimi colpi di scena, che continuano a susseguirsi alla velocità della luce. L’attenzione si è accesa già da tempo su una delle rivelazioni del reality: Antonella Fiordelisi.

Parlantina e risposte pronte e taglienti, l’influencer e sportiva è sempre più al centro delle dinamiche amorose della casa. Coinvolta nella love story con Edoardo Donnamaria, la ragazza non smette di sorprendere con le sue affermazioni, come accaduto proprio negli ultimi giorni. All’orecchio di telespettatori e conduttore, non era sfuggita una confessione secondo cui Francesco Totti le avrebbe inviato un messaggio su Instagram.

Interrogata da Alfonso Signorini, la vippona ha confermato l’accaduto, affermando di avere le prove di un “Ciao” sul social, a cui però non avrebbe risposto perché se ne era accorta troppo tardi. Tirare in ballo il Pupone in questo periodo non è una cosa da poco, considerando che è proprio il fulcro del gossip più sfrenato. Che sia stata una mossa strategica o la pura verità? Ora arriva la risposta ufficiale.

“Manco la conosco”, la replica di Totti alla Fiordelisi spiazza il web

Naturalmente le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi hanno acceso le lampadine di tutto il web, soprattutto perché, stando a quanto affermato dall’influencer, il contatto risalirebbe ad un paio di mesi fa, quando il Pupone era felicemente impegnato con Noemi Bocchi. A fare luce sulla questione ci ha pensato in queste ore Biccy, che è riuscito a entrare in contatto con Alex Nuccetelli, uno degli amici più stretti dell’ex marito di Ilary Blasi.

Proprio con lui, dopo il colpo di scena in tribunale, si sarebbe sfogato Totti che ha completamente smentito le illazioni della gieffina. “Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi. Che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina. Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie“, sono alcune delle dichiarazioni di Nuccetelli, che ha arricchito di dettagli quanto ha riportato.

“Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’”, ha aggiunto affermando che la Fiordalisi avrebbe fatto meglio a tacere, anche qualora il fatto fosse vero. Alex ha inoltre ipotizzato che Antonella sia stata consigliata da altri in questo passo azzardato: “Se è stata consigliata da altri avvoltoi, hanno fatto un passo falso. Il fatto non sussiste, me l’ha garantito e lui non mi racconta falsità“. Non resta che aspettare per scoprire se la questione verrà riaperta al GF Vip.