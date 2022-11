Si salvi chi può, la puzza viene dal bagno! Elimina i cattivi odori dal wc con un metodo infallibile, questa volta resterai senza parole per il risultato eccellente.

Puzza, sporco e batteri dappertutto, sono queste le preoccupazioni più grandi di chi teme la pulizia del “trono” su cui ognuno di noi nel quotidiano ci passa del tempo prezioso. Il wc è il sanitario che per quanto riguarda germi e microorganismi pullula di vita, e anche quando sembra pulito ed igienizzato a fondo, in realtà nasconde delle insidie. Quella più fastidiosa è inerente i cattivi odori che persistono a danneggiare l’ambiente di casa. Elimina il nemico con un metodo molto facile, ma soprattutto utile!

Ogni giorno combattiamo con qualcosa. Soprattutto quando dopo aver svolto i propri lavori fuori casa, ci si deve occupare di quelli in casa. Diciamolo, fare le pulizie annoia e snerva, specialmente dopo una giornata pesante, ma vanno fatte. Ecco che però in molte situazioni avviene qualcosa che viene percepito quasi come un incubo.

Vediamo quanti si sono ritrovati in questa situazione. La casa è stata pulita da cima a fondo, non c’è nemmeno più una macchia ad oscurare la tua vista, ma la puzza è rimasta! Così forte e persistente, ci si domanda da dove possa venire. Capita molto spesso che provenga dalle scarpe sudate, o da un luogo peggiore, ricettacolo di microbi… il wc!

Sai che puoi risolvere il problema senza acquistare candeggina o chissà quanti altri prodotti che mandati giù dallo scarico arrivano nelle acque naturali? Appunto, se vuoi bene a madre natura e al mondo che ti ospita, inizia a porre in essere scelte intelligenti che possono davvero fare la differenza.

Ti sveliamo il metodo più efficace per eliminare i cattivi odori dal wc, i quali spesso sopravvivono all’igienizzazione a causa di altre ragioni. Spesso è per via del calcare che incrostandosi, consolida anche la puzza. Pure se lo hai già eliminato questo avendo trattenuto cattivi odori, è più difficile eliminarli con una sola lavata.

Ci vogliono i poteri forti, ecco quali sono!

Metodo infallibile, elimina così i cattivi odori dal wc!

Diciamo che la soluzione del giorno è davvero una garanzia, ma bisogna seguire i passaggi con attenzione. Non è difficile, ma c’è una fase che merita più accortezza. Vedrai che una volta imparato questo metodo elimina cattivi odori dal wc non tornerai più indietro! Soprattutto non acquisterai più prodotti costosi, inquinanti ed obsoleti, ma riuscirai a tenere sotto controllo la situazione in maniera impeccabile.

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato di calcare incrostato, questo è una maledizione sotto tanti punti di vista! Macchia e trattiene le puzze meglio di una cassaforte. Quindi, bisogna far scendere in campo il suo più grande nemico, l’acido citrico. Questo serve soprattutto per eliminare le puzze e smacchiare, di certo però bisogna fare le mosse giuste.

Insieme a questo utilissimo ingrediente, di cui ti servirà la quantità di circa mezza tazza, dovrai aggiungere un’altra mezza tazza di bicarbonato di sodio. Quest’ultimo tra i prodotti contro i cattivi odori è tra i migliori. Anche questo assorbe le puzze meglio di qualsiasi altro marchingegno, ed insieme all’acido sopra citato, sono infallibili.

A questi vanno aggiunte 20 ma anche 25 gocce, dipende dal caso, di oli essenziali. Menta, lavanda, eucalipto, salvia, muschio bianco, bergamotto e tanti altri, realizza un mix personalissimo. Puoi anche sceglierne solo uno, ma fidati che rendere il tuo trono riconoscibile dal profumo che farà, ti darà una soddisfazione tale da farti sentire proprio a casa!

A cosa ti servono tutti questi prodotti? Vanno messi insieme per fare delle pastiglie naturali contro la puzza. Sono proprio come quelle che vedi online nei video sulle varie piattaforme, solo che non inquinano perché fatte con prodotti più delicati, ma che funzionano comunque alla perfezione. Non hai bisogno di mettere in campo prodotti aggressivi per te e l’ambiente. Dovrai fare le scelte giuste senza cadere in errore.

Come si preparano? Prima si mettono insieme le polveri, acido citrico e bicarbonato di sodio. Poi si aggiungono le gocce del mix di oli essenziali scelto, e si impasta. Dopo questa prima fase semplice, arriva quella “delicata”.

Dovrai prendere uno spruzzino e metterci dell’acqua, una volta fatto spruzzane una goccia sul composto, vedrai che inizierà a frizzare! Non farti prendere dal panico. Ma continua ad impastare mentre che frizza e ti accorgerai che mescolando l’impasto non si gonfierà più. Perché se aggiungi troppa acqua, nonostante il gesto di impastare, questo continuerà a gonfiarsi e ahimè l’esperimento non è andato a buon fine.

Ma se compirai questo gesto, non solo la reazione chimica si placherà, ma avrai quasi finito. Va messa la giusta quantità d’acqua che è davvero poca. Il composto alla fine per essere corretto dovrà risultare appena umido. Completate queste fasi, prendi uno stampino per fare il ghiaccio e aggiungici il composto comprendo gli stampini.

Aspetta circa sei ore, le pastiglie fai da te si seccheranno da sole. Passato il tempo, potrai tranquillamente riporle in un vasetto di vetro ed utilizzarle nel seguente modo. Ne butti una dentro il wc, sfreghi per bene, e se puoi fai agire per qualche ora.

Alla fine, il risultato non solo sarà splendente, ma anche profumato!