Test personalità: dimmi come scrivi e ti dirò chi sei veramente

Qual è la tua vera personalità? Il modo in cui scrivi potrebbe svelare molti dettagli sul tuo carattere. Completa il test e leggi il profilo

Ti piace scrivere? Forse non lo sai, ma il modo in cui scrivi può svelare diversi dettagli della tua vera personalità. Scegli una delle quattro opzioni a tua disposizione: scrivi con il foglio sulla scrivania, scrivi con il quaderno appoggiato sulle ginocchia, scrivi dove ti capita (anche sui muri), scrivi imitando altre grafie. Lascia che sia il tuo istinto a guidarti in questa scelta, soltanto in questo modo il test sarà veramente valido.

Hai preso una decisione? Bene, adesso possiamo proseguire con la parte più divertente e stimolante del test. Scorri il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato alla tua scelta. Ad ogni profilo corrisponde una personalità diversa, scopri chi sei veramente! Prima di andare avanti, è importante ricordare che questo test non ha nessuna validità scientifica e che i profili non sono il risultato di tesi o ricerche specifiche. È un semplice passatempo che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco i profili del test.

I profili del test

Scrivi con il foglio sulla scrivania: questo è sicuramente il modo più diffuso di scrivere. La tua scelta sottolinea quanto tu sia legata alle tradizioni. Non ti piace sperimentare, anche se non hai un carattere chiuso. Preferisci restare nella tua comfort zone, evitando spiacevoli sorprese e inutili improvvisazioni. Sempre meglio la strada sicura, questo è il tuo motto.