Non vuoi rinunciare al trucco in palestra? Se fai questo non dovrai temere di sudare

Se non puoi fare a meno del tuo trucco mentre sei in palestra, allora segui questi preziosi consigli per evitare figuracce!

Che tu corra o faccia yoga, si vuole comunque avere un bell’aspetto mentre si fa attività fisica. Sappiamo tutti che non è una buona idea truccarsi completamente in palestra, ma a volte non si resiste alla voglia di mettere un po’ di colore sul viso.

Truccarsi mentre ci si allena è possibile se lo si fa in modo corretto. L’importante è utilizzare prodotti di ottima qualità e soprattutto applicarli nel modo giusto.

Come truccarsi per la palestra

Qui di seguito troverai alcuni preziosi consigli su come indossare al meglio il proprio make up mentre si è in palestra.

Sostituisci il fondotinta con il correttore

Il miglior consiglio da dare è quello di allenarsi sempre senza trucco, ma se non riesci proprio ad uscire di casa senza, ci sono alcune opzioni che puoi usare. Invece di coprire il viso con il fondotinta, usa un correttore per mascherare solo le aree in cui hai delle macchie, dei rossori o delle occhiaie.

I correttori sono solitamente resistenti all’acqua e sono perfetti anche per chi fa il bagno. Se ti alleni all’aperto, i pigmenti dei correttori costituiscono una perfetta barriera contro il sole.

Metti in evidenza le sopracciglia e le labbra

Se punti a un look minimal, giocare con le sopracciglia e le labbra è il modo migliore per riuscirci. Sopracciglia ben curate possono mettere in risalto il viso, ma combinandole con un colore sano per le labbra si può illuminare l’incarnato. Puoi anche usare un balsamo colorato al posto del rossetto. In generale, un rossetto di colore acceso è da evitare, opta sempre per colori tenui e più organici. Ma è necessario assicurarsi che tutti i prodotti siano leggeri e naturali.

Scegli prodotti impermeabili per gli occhi

Gli occhi sono la parte cruciale del viso e metterli in risalto può farti apparire misteriosa anche durante l’attività fisica. Anche se come sai truccarsi in palestra non è la cosa migliore, con il mascara vai sul sicuro. Esistono degli ottimi waterproof in grado di resistere anche alla sauna!

È possibile anche truccare gli occhi mentre si suda! Ma forse dovresti evitare uno smokey eyes. Applicate invece un ombretto scuro in crema sulla palpebra superiore, lasciando però un po’ di spazio tra l’ombretto e le ciglia. In questo modo, eviterai di avere l’ombretto sciolto negli occhi. Aggiungi un po’ di mascara e un tocco di eyeliner resistente all’acqua.

Detergi la pelle

È fondamentale curare la pelle ogni volta che ci si trucca e ci si allena. Prenditi il tempo necessario per pulire l’ila pelle, anche prima dell’esercizio, ma soprattutto dopo aver finito. Il sudore e i cosmetici, se combinati, possono contribuire all’irritazione e all’acne. Tieni sempre un detergente per il viso o uno scrub nella borsa della palestra e usalo appena finito l’allenamento. Lava il viso con acqua tiepida e picchietta un panno pulito. Questo ti aiuterà a eliminare la pelle morta e il trucco rimasti.