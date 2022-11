Senza candeggina, ecco come sbianchi le lenzuola ingiallite: una bomba!

Senza candeggina e senza altri prodotti chimici ecco come ti sbianco le lenzuola ingiallite: non c’è trucco e non c’è inganno, una bomba!

Quando la biancheria resta negli armadi per tanto tempo tende ad ingiallire. Se abbiamo quei vecchi corredi, mai utilizzati e riposti dentro a qualche cassetto ormai da anni, ci accorgeremo che il cotone o il lino si sono ingialliti.

Quando la biancheria resta sepolta in qualche meandro dell’armadio per tanto tempo, il suo colore tende a diventare giallognolo. Il bianco candido che tanto ci piace dunque resta spesso solo un lontano ricordo.

Come fare allora a far ritornare bianca la nostra biancheria ingiallita, in particolare, lenzuola e federe in cotone o lino? Scopriamo come procedere senza candeggina o altri prodotti chimici.

Ecco come sbiancare le lenzuola ingiallite

Con gli anni le lenzuola e le federe da bianco candido tendono a ingiallirsi dando l’impressione di essere sporche. A volte capita, che pur non avendole mai utilizzate diventino così per essere rimaste a lungo dentro agli armadi.

Cosa c’è di più confortevole di un letto pulito, profumato e appena rifatto? Pensiamo alla biancheria che sa di bucato fresco, con lenzuola belle morbide e avvolgenti. Peccato che in alcuni casi questo rimanga solo un sogno.

Se la nostra biancheria è un po’ datata può accadere che essendo rimasta a lungo negli armadi abbia assunto una colorazione giallognola.

Ma non solo, può capitare anche il contrario, ovvero che utilizzandole spesso, lenzuola e federe, così come la fodera di cuscini e materasso tendano ad ingiallire. Questo è dovuto al fatto che sul letto trascorriamo molte ore al giorno e quindi si depositino residui di pelle morta, sudore e quant’altro.

A questo proposito è importante fare una pulizia regolare di materassi e cuscini, qui ti avevamo svelato un trucco per pulire il tuo materasso senza utilizzare acqua.

Ma per far tornare bianche le lenzuola ingiallite, senza utilizzare la candeggina come si fa? In commercio esistono diversi prodotti chimici sbiancanti, saponi e detergenti di vario genere che però costano anche diversi soldini.

Noi vi riveleremo come sbiancare la biancheria senza utilizzare candeggina ma solo con questi semplicissimi rimedi naturali. Il risultato è garantito.

Prima di procedere al classico lavaggio in lavatrice di lenzuola, federe o coprifedere e coprimaterasso, dobbiamo sottoporli ad un pre-trattamento.

Riempiamo una grossa bacinella d’acqua calda e inseriamo all’interno sale grosso e bicarbonato. Per ogni litro d’acqua consideriamo 2 cucchiai di bicarbonato e 2 di sale. Ora inseriamo i nostri capi e lasciamoli a mollo per una notte intera.

Se abbiamo diversi pezzi di biancheria meglio fare più bacinelle. Una volta trascorsa la nottata, al mattino trasferiamo la biancheria in lavatrice e facciamo un lavaggio a 60°C. Aggiungiamo della soda al lavaggio e azioniamo l’elettrodomestico.

Ora non resta che stenderle. Se abbiamo i fili meglio metterle stese in un luogo non eccessivamente assolato. Altrimenti su un classico stendino ma cerchiamo di lasciarle più possibile all’aria.

Non dimentichiamo poi che la biancheria ha bisogno di prendere aria periodicamente, dunque, è importante tirarla fuori dagli armadi e cercare di arieggiarla di tanto in tanto, questo la preserverà dall’umidità ed eviterà la formazione degli aloni gialli.