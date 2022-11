Vuoi schiarire i tuoi capelli in modo naturale? Hai bisogno di un solo ingrediente che hai in dispensa

Non vuoi utilizzare prodotti chimici aggressivi per schiarire i tuoi capelli? Recati in cucina, c’è un ingrediente che farà miracoli!

La decolorazione è di tendenza, ma come ben sai, può danneggiare gravemente i capelli. Ma se ti dicessimo che puoi ottenere gli stessi risultati con prodotti naturali che trovi tranquillamente nella tua dispensa?

Proprio così, puoi ricorrere ad alcuni ingredienti privi di sostanze chimiche aggressive che riusciranno a schiarire meravigliosamente i tuoi capelli.

Come schiarire i capelli in modo naturale

Per noi donne i capelli possono rappresentare la nostra personalità e il nostro atteggiamento. Però tutte noi a volte abbiamo bisogno di un cambiamento, ma questo cambiamento può essere costoso e dannoso.

Il decolorante per capelli è molto popolare al giorno d’oggi, ma può danneggiare molto la chioma. La schiaritura fatta in casa invece è meno costosa e si può usare più di una volta perché non ci sono sostanze chimiche che causano capelli secchi e fragili. Scopriamo insieme gli ingredienti da usare e soprattutto la procedura.

Olio d’oliva e miele

Aggiungi 100 ml di miele in una ciotola e poi 100 ml di olio d’oliva. Se devi schiarire le punte dei capelli, stendi un asciugamano e aggiungi la miscela alle punte. Lascia agire per circa 30 minuti. Più a lungo si lascia in posa, più chiari saranno i capelli. Sciacqua quindi la miscela con acqua tiepida e finisci il tutto aggiungendo un po’ di balsamo.

Miele e limone

Per questo ti servirà del miele puro al 100%. Utilizza il succo di un limone e aggiungi un cucchiaio di miele puro. Metti quindi il composto in frigorifero per 15 minuti per farlo raffreddare. Dopodiché, aggiungi la miscela alla chioma, evitando però il cuoio capelluto, perché il limone lo secca. Metti i capelli in una cuffia da doccia e dopo 30 minuti potrai tranquillamente risciacquare la miscela. Puoi farlo tutte le volte che vorrai, perché è anche un trattamento per i capelli.

Miele e cannella

Entrambi contengono piccole quantità di perossido, lo stesso ingrediente utilizzato in molte tinture che si trovano in commercio. Per ottenere risultati migliori, applicala fino a quando non sarai soddisfatta del tuo aspetto. Per questo ti serviranno 100 ml di miele e 100 ml di cannella. Applica la miscela sui capelli e lasciala riposare per circa 30 minuti, poi risciacqua bene con acqua tiepida.