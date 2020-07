Il materasso è un ricettacolo di polvere, batteri e soprattutto acari. Scopriamo come pulirlo ed igienizzarlo in modo perfetto con i rimedi naturali.

Dormire su un materasso pulito è un’esigenza per la nostra salute ma purtroppo l’igiene di questo fondamentale accessorio, viene spesso trascurata, convinti che non si possa pulire in modo perfetto se non con un intervento professionale.

Esistono però dei metodi e dei rimedi naturali con cui prendersi cura dell’igiene profonda del materasso che vi permetteranno di pulirlo, smacchiarlo ed igienizzarlo in modo semplice ed efficace. Scopri anche come profumare casa e tessuti con l’ammorbidente.

Come pulire ed igienizzare il materasso con i rimedi naturali

Il materasso è davvero un oggetto prezioso, sul quale riposiamo e ci ricarichiamo per affrontare la giornata successiva, per questo tenerlo pulito ed igienizzato accrescerà anche la nostra qualità del sonno.

Ci si può prendere cura del proprio materasso in molti modi, primo fra tutti quello di proteggerlo. Lo si potrà fare utilizzando un copri materasso in cotone, facilmente reperibile nei negozi di biancheria per la casa, e arieggiandolo ogni giorno, possibilmente facendolo baciare dai raggi del sole.

Il sole infatti è il primo potente igienizzante e smacchiante per il materasso. I raggi del sole saranno in grado di eliminare anche le macchie dal tessuto, ma per pulirlo ed igienizzarlo a secco, senza doverlo bagnare, si potrà ricorrere ad alcuni eccezionali rimedi naturali.

Per prima cosa si dovrà aspirare per bene il materasso con l’aspirapolvere in ogni lato e angolo. Poi si potrà cospargere con una miscela di bicarbonato di sodio con 5 gocce di un olio essenziale dal potere battericida come quello di tea tree o di lavanda.

Una volta versato il bicarbonato su tutto il materasso, lo si potrà distribuire su tutta la superficie con una spazzola per tessuti. La miscela andrà lasciata agire per un minino di 2 ore per poi essere eliminata con l’aspirapolvere.

Per eliminare macchie sulla superficie del materasso, si potrà provare a strofinare la macchia con del sapone di marsiglia e dopo aver lasciato agire per un’ora circa, passare un panno in micro fibra per eliminare ogni residuo di sapone.

I rimedi naturali ci vengono incontro in molte esigenze casalinghe, con il bicarbonato si potranno igienizzare anche sedie e poltrone e divani. Scopri anche Detersivo per bucato al sapone di Marsiglia fai da te.