Dramma Giulia Salemi, il motivo della sua “particolarità” fisica: grande dolore

Giulia Salemi presenta una particolarità fisica evidente, il cui motivo è un vero e proprio dramma vissuto nel suo passato: il racconto del momento di dolore.

Brillante, arguta e piena di talento, Giulia Salemi sta conquistando sempre più il posto in televisione che merita. Staccatasi già da tempo dallo stereotipo dell’influencer, che in riferimento a lei diventa una definizione riduttiva, l’ex gieffina dimostra ogni giorno di più di avere le carte in regola per affermarsi nel mondo dello spettacolo. Un sorriso strepitoso la rende piacevole agli occhi del pubblico ed una parlantina tagliente la aiuta ad essere sempre sul pezzo.

Oggi impegnata nel ruolo di “addetta ai social” nello studio del GF Vip, la Salemi traduce il “sentiment” del mondo di Twitter, commentando la puntata insieme ad Alfonso Signorini. Nel frattempo per lei le opportunità si moltiplicano, tra nuovi programmi e conduzioni. Giulia si lancia in ogni avventura con il suo spirito travolgente e positivo, ma nella sua vita non è stato sempre tutto rose e fiori.

Molti avranno notato, come lei stessa aveva raccontato brevemente qualche tempo fa, che il bellissimo volto della tv presenta un’evidente particolarità fisica. Si tratta del seno, uno più piccolo dell’altro, che lei ha scelto di tenere così, senza alcuna modifica, perché è il segno di una terribile battaglia vinta. A fornire maggiori dettagli sul suo dramma, è stata in una recente intervista la mamma Fariba Tehrani.

“Una massa enorme”: le sofferenze che hanno fatto rischiare la vita a Giulia Salemi

La grintosa Giulia Salemi che oggi conosciamo, ha iniziato a lottare fin da piccolissima. Una vera lotta per la vita, raccontata al settimanale DiPiù da Fariba Tehrani. Lei e il padre dell’ex gieffina, si accorsero dopo pochi mesi di vita, che la bambina faceva fatica a respirare, tossendo fortissimo. Fu inevitabile dunque, portarla in ospedale per accertarsi delle sue condizioni di salute, quando la notizia fu devastante.

“Mi dissero che andava immediatamente operata. Nel petto mia figlia aveva una massa enorme che l’avrebbe presto soffocata“, ha ricordato dolorosamente la mamma di Giulia, che è pronta ad una nuova sfida in tv. La trafila fu ancora più difficile, con un ricovero di diversi giorni in cui Fariba non lasciò per un attimo la sua piccola. “Staccai con il mondo per rimanere con lei, dormivo su una sedia. Ero in mezzo al dolore più atroce, in un reparto pieno di bambini malati di tumore“, ha aggiunto ancora nella sua intervista.

Per questo motivo la Salemi è cresciuta “debole, minuta e sofferente”, sottoposta a continui controlli nel corso degli anni, ma per fortuna quella terribile massa “non si ricreò mai più”. Per questo motivo l’influencer ha un seno più piccolo dell’altro, un complesso che si ripresenta soprattutto in estate al momento di mettersi in bikini, come rivelò tempo fa in un’intervista.

Allo stesso tempo, però, per il momento non ha nessuna intenzione di servirsi della chirurgia estetica per rinunciare al segno di una battaglia che l’ha resa una vera guerriera. E che la rende bellissima proprio per questo.