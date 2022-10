Boom Giulia Salemi: dopo il GF Vip l’infuencer sorprende così, che svolta!

É il momento del boom per Giulia Salemi, influencer e volto del GF Vip, è pronta a sorprendere di nuovo i fan: svolta in arrivo.

Bellissima, piena di stile e talentuosa: lei è Giulia Salemi e sta davvero spiccando il volo. Non è di certo una novità il fatto che fosse una delle influencer più amate in Italia e volto legato ai reality show. Le partecipazioni al Grande Fratello Vip hanno acceso i riflettori su di lei, specialmente la seconda in cui ha conosciuto l’amore della sua vita: il bel Pierpaolo Pretelli. É stato chiaro fin da subito che la frizzante figlia di Fariba avesse una serie di assi da giocarsi.

Oltre che essere attivissima sul web, con una pagina Instagram che conta 1.8 milioni di follower, la Salemi è una vera icona di moda. Fisico longilineo e lineamenti marcati, è diventata la musa e testimonial di numerosissimi brand del beauty e del fashion, che se la contendono a suon di spot. A vederci ancora più lungo è stato come sempre, Alfonso Signorini, che dopo la conduzione del GF Vip Party lo scorso anno, ha scelto di averla al suo fianco in studio nella nuova edizione del GF Vip.

Il “sentiment” del pubblico, quello di cui proprio lei si occupa nel programma, è tutto in suo favore. Difficile trovarle un difetto in effetti, perché i suoi interventi sono sempre brillanti, vivaci e incorniciati dal suo sorriso perfetto. Sarà per questo che ormai, Mediaset avrebbe deciso di puntare il tutto per tutto su di lei, affidandole dei ruoli sempre più importanti, con grandi novità in arrivo!

Conduttrice del nuovo show? Mediaset sembra avere le idee chiare

Da tempo già circolavano le indiscrezioni secondo cui Giulietta sarebbe sempre più vicina alla poltrona di opinionista del GF Vip. Se quest’anno, infatti, è seduta dall’altro lato dello studio con il compito di interpretare le reazioni dei social, l’alto gradimento che sta riscuotendo la sua presenza starebbe indirizzando la produzione verso altre scelte. La Salemi, infatti, potrebbe essere “testata” nel ruolo di opinionista già durante il periodo di ferie natalizie di Sonia Bruganelli, per poi entrare a pieno titolo il prossimo anno.

Intanto, però, nonostante le sbagliate previsioni del vippone sul suo conto, pare proprio che potrebbe fare un ulteriore salto di qualità. Stando all’ultima spifferata di Vero, l’influencer sarebbe in lizza per la conduzione di un nuovo show, rifacimento di un vecchio successo. Si tratterebbe di una versione rinnovata di Candid Camera, dedicata al mondo del web, che andrebbe in onda su Italia Uno.

Naturalmente il condizionale è d’obbligo, ma quel che è certo è che una scelta del genere non farebbe che scatenare l’entusiasmo del pubblico. La fidanzata di Pretelli, infatti, si è ben distinta dall’immagine delle “meteore” di passaggio, che fanno la loro comparsa nei reality show per poi disperdersi nell’aere. Una buona parlantina ed certo savoir faire non fanno che aprirle ogni giorno nuove opportunità, per la gioia dei fan!