GF Vip, Giulia Salemi sbotta contro il vippone: “Sparare sulla croce rossa”

GF Vip, fuori dalla casa volano gli stracci tra Giulia Salemi e il vippone: l’influencer gli risponde per le rime scatenando l’entusiasmo dei fan, “Sparare sulla croce rossa”.

Grande Fratello Vip quest’anno è sicuramente sinonimo di trambusto. Un’edizione che è partita con il botto lo scorso settembre gettando nella casa un cast all’apparenza perfetto e pronto a riservare tantissime sorprese. In effetti, le sorprese non sono mancate. Forse l’immagine positiva che tutti avrebbero sperato di lanciare si è smentita in alcuni casi poco dopo, a causa dell’ormai celebre caso Marco Bellavia.

A tradurre il “sentiment” del pubblico c’è una madrina d’eccezione, l’amatissima Giulia Salemi, volto di punta del web. Seppur abbia rivelato qualche tempo fa che i suoi interventi vengono “censurati” dalla produzione, che legge e seleziona in anteprima i Tweet, il suo compito è proprio quello di seguire il mondo dei social. Tra meme divertenti e reazioni immediate, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli traduce in diretta il pensiero dei telespettatori, dando una sua visione astuta e sempre sul pezzo.

In questi anni non solo ha partecipato due volte al reality, ma si è costruita una carriera brillante fatta di moda, conduzioni televisive e collaborazioni con importanti brand. Si può dire proprio che, nel giro di poco tempo, la Salemi abbia davvero conquistato il suo spazio, sempre più grande, nel cuore degli italiani. In un’intervista del 2020, però, Giovanni Ciacci sparò a zero su di lei, lanciando una previsione che aveva poco di realistico.

“Privi di contenuti”, la previsione “sbagliata” di Ciacci: lei lo affonda così

Stylist, commentatore, opinionista, Giovanni Ciacci, durante il GF Vip del 2020 si espresse in un’intervista a Novella2000 sui personaggi di quell’edizione, lanciando giudizi al veleno. “Ho paura che Zorzi sia privo di contenuti. Per me gli influencer non dovrebbero fare TV, perché hanno una vita artistica breve. Guardi De Lellis, Salemi e così via. Sono scomparse“, disse all’epoca il vippone eliminato dal televoto dopo il caso Bellavia.

Una previsione ben poco azzeccata la sua, considerando che, ad oggi, Giulia Salemi, Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi sono tra i più attivi personaggi televisivi e del web. La fidanzata di Pretelli, che ha raccontato un retroscena del GF Vip, ha da poco risposto alle infelici congetture di Barbablù tra le pagine di Vanity Fair, prendendosi in qualche modo la sua piccola rivincita, ma con la classe che la contraddistingue, senza cadere nella facile provocazione.

“Sono una persona che perdona: andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla croce rossa“, ha detto una delle influencer più amate del momento. “Sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena. Vado oltre: penso che si sia qualificato da solo“, ha proseguito poi, concludendo con una chiosa che non ha bisogno di commenti. “Penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta“, ha stoccato la Salemi con la sua meritata corona sulla testa. Chapeau.