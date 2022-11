Una Vita anticipazioni: una tragica morte, ora è tutto vero!

Anticipazioni Una Vita. Le storie di Acacias stanno per giungere alla fine. Finalmente arriva l’ufficialità: è morto davvero!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: Aurelio Quesada è morto davvero!

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e tutte le storyline stanno giungendo alla loro naturale conclusione, anche quella dei nuovi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell’ultima stagione (dopo il salto temporale). In questo articolo partleremo dell’intrigata situazione che coinvolge Aurelio Quesada (Carlos de Austria), Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e la new entry, la figlia della dark lady Gabriela (Lydia Pavon).

Se avete letto le nostre anticipazioni saprete per certo che da quando è stata accolta in casa Gabriela sta tramando qualcosa contro la mamma. Infatti, come ben presto Luzdivina (Noelia Marlò) e Marcelo (Patxi Santamaria) si accorgeranno, la giovane fanciulla sta cercando di avvelenare Genoveva mischiando il tè con un composto letale di medicinali.

Ben presto la verità verrà allo scoperto. Infatti, dietro tutto questo c’è il perfido marito Aurelio che non è morto nell’incidente dentro il suo laboratorio. L’uomo, è riuscito a scappare grazie all’aiuto di un uomo che poi è rimasto vittima della sua astuzia.

Così, entrato di soppiatto in casa Salmeron, Aurelio inizierà a minacciare la donna facendo leva sulla figlia. Prenderà una pistola e la punterà a Gabriela per vendicare la morte della sorella Natalia. Genoveva, ignara della complicità della figlia, si butterà per salvarla e ne rimarrà ferita gravemente. A questo punto, per evitare di ottenere una carneficina Marcelo colpirà con un proiettile il Quesada uccidendolo.

Così, la fine reale di Aurelio è avvenuta per mano del suo stesso fedele maggiordomo. Chissà le sorti della dark lady…