Grazie a questo trucco, sbucciare il melograno sarà più facile che mai!

Scopri come sbucciare facilmente il melograno grazie ad un trucco che troverai davvero semplice da mettere in pratica.

Il melograno è uno dei frutti di stagione più ambiti e amati. Colorato, particolare e con un sapore così dolce da conquistare anche i più piccoli, si rivela anche un super cibo in grado di apportare svariati benefici a chi sceglie di mangiarlo. Nonostante i tanti effetti positivi di questo frutto, però, spesso ci si lascia fermare dalla difficoltà che si può avere sia nello sbucciarlo che nel consumarlo.

Proprio per il suo essere particolare, il melograno si differenzia infatti tutti gli altri frutti anche per ciò che riguarda l’aspetto. Se anche tu sei tra coloro che evitano di consumarlo perché incerti su come aprirlo correttamente, sei nel posto giusto perché oggi ti spiegheremo proprio come fare. Così facendo potrai finalmente godere a pieno di questo frutto di stagione che oltre ad essere estremamente buono da gustare si rivela perfetto per colorare e insaporite dolci di ogni tipo e funge persino da accompagnamento per primi e secondi. Un trucco che vale davvero la pena imparare a sbucciare facilmente.

Come sbucciare il melograno grazie ad un semplice trucco

Chi ha mangiato il melograno almeno una volta conosce sicuramente le proprietà coloranti di questo frutto. Basta, infatti, aprirlo nel modo sbagliato per trovarsi le mani sporche di rosso e macchiare così anche buona parte della cucina. Per fortuna, ci sono diverse tecniche che si possono mettere in atto per ovviare al problema. E tra queste c’è un trucco che ultimamente è diventato virale per la sua semplicità.

Trucco che, come avvenuto per quello che aiuta a sbucciare meglio la zucca, ti faciliterà la vita con il melograno.

Il procedimento che viene suggerito è quello di realizzare un quadrato con un coltello sulla sommità del melograno. Tolto il “coperchio” si andranno poi a creare delle incisioni verticali lungo il frutto. Queste consentiranno di aprire lo stesso con molta più facilità.

Per farlo basta infatti “staccare” la buccia dal melograno tirando proprio lungo le incisioni. Lo stesso si aprirà con degli spicchi regolari e con i chicchi ancora tutti integri. Cosa che ti eviterà di macchiare sia te stessa che tutta la cucina.

Si tratta di un trucco che, come visibile qui sotto, è più semplice da mettere in pratica di quanto si immagini. Ciò che conta è usare un buon coltello, agire con attenzione (in modo da non tagliarti) e posizionarti sempre su una superficie piana e magari con un panno sotto. Le prime volte, infatti, potresti aver bisogno di fare pratica. E, in questo modo eviterai di sporcare troppo in giro.

Ora che hai appreso come sbucciare correttamente il melograno, non hai più motivi per precluderti la bontà di questo frutto. Anzi, da oggi in poi potrai goderne a pieno e usarlo in cucina per dar vita a ricette sempre nuove e per arricchire persino i pranzi e la cena portando un frutto diverso dal solito e che si dice porti persino fortuna. Un frutto che una volta che avrai imparato ad aprire nel modo corretto ti risulterà così semplice e persino divertente da non volervi più rinunciare.