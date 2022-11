Oriana Marzoli, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e le litigate entrate nella storia

Oriana Marzoli, Conoscete la presunta nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Ecco chi è, età, altezza, vita privata e relazioni importanti.

Secondo le ultime indiscrezioni, da qualche tempo non si fa che parlare di altro: Oriana Marzoli star del reality in Spagna sarebbe in arrivo al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ma ecco chi è.

Oriana Marzoli è un’influencer molto conosciuta in Spagna, sia per aver preso parte a numerosi reality che sia per le sua attività di modella e attrice. Poco nota in Italia ma potrebbe approdare presto nel reality show di Canale 5. La giovane ha da poco compiuto 30 anni, nata difatti il 13 marzo del 1992 sotto il segno zodiacale dei Pesci. E’ alta circa 1 metro e 60 cm. Ed è di origine venezuelana, nata e crescita a Caracas.

Da un punto di vista della carriera, come già citato Oriana è nota in Spagna e in Cile per aver preso parte a numerosi reality show televisivi da Uomini e Donne (Mujeres y Hombres y Viceversa) per arrivare a Supervivientes (Isola dei Famosi), Gran Hermano Vip 6 (Grande Fratello Vip) e La casa fuerte.

La notorietà arriva intorno ai 18 anni quando per l’appunto prende parte all’Uomini e Donne spagnolo come corteggiatrice del tronista Sergio Clar e di Christian Pérez. Dopo non essere stata scelta, ma notata dagli autori del programma, Oriana è successivamente diventata una tronista, all’età di 20 anni, senza però trovare l’amore: abbandonò il trono.

Dopo questa esperienza Oriana continua a vorticare nel mondo di Mujeres y Hombres y viceversa, prima come opinionista e poi di nuovo come corteggiatrice del tronista Tony Spina.

Oriana Marzoli, dall’Uomini e Donne Spagnolo ai legami con l’Italia

Subito dopo arriva la sua esperienza a Supervivientes, nel 2014 che si conclude con il suo abbandono. Torna a Supervivientes nell’edizione del 2017 non in veste di concorrente bensì di “fantasma del passato“. Qui conosce Ivan Gonzalez suo ex fidanzato e Valeria Marini.

Appena un anno dopo, nel 2018, Oriana Marzoli entra a far parte del Gran Hermano Vip 6, la sesta edizione spagnola del Grande Fratello Vip. Anche in questo caso, all’interno della Casa, c’è proprio Tony Spina. In quell’occasione, prima di entrare, aveva dichiarato: “Mi considero l’epicentro di tutti i reality“. Proprio come già successo però, dopo appena due giorni, Oriana Marzoli ha deciso di abbandonare il reality.

Inoltre, Oriana ha dei legami con l’Italia. Primo fra tutti il suo ex fidanzato, l’ex tronista e vippone Ivan Gonzalez, ma anche l’amica Elisa De Panicis e soprattutto Valeria Marini con la quale non sono mai mancate liti e discussioni.