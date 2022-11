“Eri il mio tutto”: gravissimo lutto per l’ex vippone, fan in lacrime

Gravissimo lutto per la famiglia dell’ex vippone: un tragedia enorme e un dolore insuperabile. Struggente dichiarazione.

Una tragedia enorme ha colpito la famiglia di uno degli ex vipponi più amati dal pubblico. Un lutto improvviso e grandissimo ha arrecato un dolore enorme all’ex vippone e a tutta la famiglia. Le parole condivise sui social sono davvero strazianti e hanno commosso tutto il popolo del web.

Non è facile affrontare la perdita di un figlio ed è ciò che sta affrontando la sorella di uno degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. dopo aver provato l’emozione di aspettare un bambino, purtroppo, la sorella dell’ex vippone ha dovuto affrontare il dolore più grande per una donna.

Grave lutto per la famiglia Zelletta: la sorelle dell’ex vippone perde la bambina che aspettava

Alessia Zelletta, la sorella di Andrea Zelletta che è felicemente fidanzato con Natalia Paragoni, con un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram, ha annunciato di aver perso la bambina che aspettava.

“Sarai il mio per sempre. Il giorno che ho scoperto della tua presenza ho avuto tanta paura. Dopo un po’ è subentrata la felicità ma sempre questa paura di non essere in grado di potere avere l’onore di essere la tua mamma mi rincorreva. Poi ho sentito per la prima volta il tuo battito. Eri lì, proprio dentro di me, e il tuo cuore batteva così forte. Inizia tutto di corsa perché ti ho scoperta tardi. Visite, analisi, ecc”.

Inizia così il lungo sfogo di Alessia Zelletta che, dopo aver provato l’emozione della prima gravidanza, sta metabolizzando la perdita più grande per una donna.

Alessia racconta la “tempesta” che sentiva dentro di sè ad ogni suo piccolo movimento. “Eri presente e mi regalavi felicità”, scrive ancora la sorella di Andrea Zelletta che ha poi ricevuto la notizia più brutta che potesse ricevere.

“Poi purtroppo la vita decide di toglierti tanto, o forse tutto. Perché ormai eri il mio tutto, forse non eri destinata a me e hai deciso di non farti conoscere fino all’ultimo, forse per non farmi soffrire”, ha concluso Alessia mentre Andrea Zelletta condividendo le parole della sorella, ha aggiunto – “Io sono con voi. Non c’è null’altro da aggiungere”.