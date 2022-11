Non immagini quante cose puoi fare con un lenzuolo da buttare

Un lenzuolo da buttare è una miniera d’oro, non farlo, sai quante cose ci potrai fare? L’arte del riutilizzo ha così tante potenzialità che non puoi non conoscerle.

La arte del riutilizzo è davvero qualcosa di sensazionale se ben utilizzata. Quante volte prendiamo degli oggetti, anche a noi cari, e li gettiamo nel pattume senza pensare minimamente di dargli una seconda vita? Il mondo è inquinato ed imparando a riutilizzare gli oggetti possiamo sia risparmiare che iniziare a compiere gesti utili alla salvaguardi dell’ambiente. Quel lenzuolo da buttare, stracciato, macchiato e bucato come se ci fosse finito dentro un topolino, può diventare qualcosa di meraviglioso!

Un lenzuolo vecchio che pensi sia ormai fuori uso, ha in realtà tante sorprese. Innanzitutto, se ti possiamo dare qualche suggerimento, sarebbe l’ideale iniziare a fare “piazza pulita” in casa. Con questa espressione indichiamo l’attenzione nel mettere da parte ciò che è superfluo, donandolo, oppure dandogli una seconda vita.

Chiaramente, tutto dipende da quanto sei legata ai prodotti ed anche dai materiali con i quali sono stati creati. Se molto pregiati, sarebbe più adatto cercare di tenerseli stretti dandogli un futuro, invece di lasciarli a prendere polvere dentro l’armadio.

Quindi, passa a rassegna in tutta la casa. Prendi un bel quaderno per gli appunti e fai qualche nota. Scrivi la data e fai una vero planning di quello che desideri ottenere. Vuoi più spazio? Riporta tutte quelle parti che vorresti rivoluzionare, riordinare e soprattutto di cosa hai effettivamente bisogno.

Vuoi semplicemente cambiare stile riutilizzando quello che possiedi? Puoi farlo senza alcun problema, sai quanto va di moda il vintage? Per la prima volta viene valorizzato qualcosa di importante. Allora, che aspetti?

Prendi il tuo lenzuolo e dagli una nuova vita, ecco come potrai fare!

Lenzuolo da buttare? Può diventare il miglior capo che hai

Per stare bene basta davvero poco, anche ridare una seconda vita agli oggetti che hai per casa. Come già detto, il vintage e i mercatini che sono più in voga al momento, sono molto più apprezzati che in passato. Il nostro obiettivo è condividere con te qualche idea fantasiosa indicandoti le azioni più pratiche per ottenere il risultato sperato. Allora, che aspetti? Sai quanto risparmierai visto che non dovrai acquistare altri oggetti?

Ti stiamo proponendo delle idee eccezionali. Hai un lenzuolo intatto ma con i colori e i ricami poco in risalto? Il tempo lo ha inevitabilmente logorato, ma non importa, può diventare un oggetto che negli ultimi tempi ha spopolato. Purtroppo stiamo parlando di qualcosa che ha simboleggia la pandemia di covid-19, cioè stiamo parlando delle mascherine!

Come realizzarle? Ti basta prendere le misure, e passare dentro il tessuto l’elastico che andrai a mettere dietro le orecchie. Non solo stai realizzando qualcosa di utile, ma le potrai lavare più di una volta, ed averle sempre a tua disposizione.

Se non vuoi pensare alla pandemia, puoi ottenere dei sacchetti porta oggetti da appendere dove preferisci! Puoi anche metterli da parte, oppure realizzarne di piccini mettendoci dentro della lavanda e della salvia. Così, avrai dei profumatori e deumidificanti naturali che potrai mettere dentro i cassetti.

Potresti anche semplicemente ricreare degli strofinacci per la cucina. Ritaglia e dai qualche punto con ago e filo, et voilà hai delle pezze utili e fantasiose. Le idee però non finiscono qui, perché puoi persino realizzare dei sacchetti porta doni! Magari nel periodo di San Valentino quando si regalano dei cioccolatini, puoi abbellirli anche con bottoni riciclati, fiocchi, polverina sbrilluccicosa e tutto quello che preferisci.

Potresti anche immergere queste federe nel colore che più ti piace, stravolgendone lo stile in maniera unica. La fantasia può portarti lontano, e farti fare anche una bella figura, perché è risaputo che i pensieri realizzati con il cuore sono quelli più apprezzati.

Alcune persone soffrono di emicrania, cervicale e fibromialgia, quale miglior regalo se non quello di riempire i sacchetti, da te creati, con legumi secchi, e chiudere sigillando per bene. Sai come possono essere utilizzati? Li si fa riscaldare direttamente in microonde, e poi sono pronti all’uso.

Infine, ma non meno importante, puoi anche riutilizzare il lenzuolo da buttare come delle nuove federe per i cuscini. Insomma, l’arte del riciclaggio è unica, e basta davvero poco.