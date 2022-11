Diagnosi gravissima per la diva di Hollywood, il dramma che dovrà affrontare di nuovo

By

Continua la situazione drammatica di salute dell’amatissima star del cinema hollywoodiana: la diagnosi è gravissima, lo ha raccontato lei.

Anche le star più amate del mondo di Hollywood affrontano momenti drammatici. Siamo abituati a vederle in abiti coperti di paillettes a brillare sui red carpet internazionali, o immergersi nei personaggi di film memorabili, ma anche per loro la salute può giocare brutti scherzi. Una di loro conosce bene il dramma della malattia, che ha già dovuto combattere più volte in passato.

Sharon Stone è una vera icona del cinema, oggi una splendida 64enne dal volto delicato e dal fascino iconico esattamente come un tempo. Celebri le sue interpretazioni in pellicole come Basic Instinct, Casinò e Catwoman, mentre indimenticabili sono le sue apparizioni in spot di beauty e profumi. Una carriera alle stelle ed una vita sulla cresta dell’onda, segnata però anche dai problemi di salute.

La trafila degli ospedali è iniziata per lei nel 1990, quando a Los Angeles rimase coinvolta in un incidente stradale, che le è costato una frattura della scapola e della mascella insieme a varie contusioni. Poi, nel 2001, le operazioni per rimuovere dei tumori benigni scoperti con l’ingrossamento di alcune zone linfatiche.

Ma non è tutto, perché nello stesso anno Sharon Stone fu colpita da un’emorragia cerebrale, che la ridusse in fin di vita e la costrinse ad un lungo ricovero. Infine, un infarto nel 2004 dopo il divorzio dal marito. Oggi la star di Hollywood racconta un ulteriore preoccupante sviluppo.

“Devo rimuoverlo”, il racconto della star su Instagram preoccupa i fan

Una vita da copertina ma allo stesso tempo non facile, quella della bellissima Sharon Stone, piuttosto sfortunata dal punto di vista della salute. La diva di Hollywood nelle ultime ore si è lasciata andare ad un racconto sul suo seguitissimo profilo Instagram, in cui ha annunciato di dover combattere nuovamente con un brutto male. Dalle sue parole si evince che, fortunatamente, non si tratterebbe di una formazione maligna, che tuttavia getta nella preoccupazione.

L’attrice, che ha vissuto lo stesso dramma della nota star italiana, ha rivelato di aver scoperto un grosso fibroma in seguito ad una diagnosi sbagliata ed ha perciò, invogliato gli utenti ad affidarsi sempre a svariati controlli. “Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subìto una procedura medica sbagliata“, ha spiegato la Stone sui social. “Quando il dolore è peggiorato sono andata a chiedere un secondo parere e ho scoperto di avere un grosso fibroma che devo rimuovere“, ha aggiunto nella sua confessione.

Il suo consiglio dunque, che può rivelarsi davvero utile per tutti, è proprio questo: “Cercate sempre un secondo parere, può salvarvi la vita!“. La diva continua ad essere sempre molto vicina ai suoi ammiratori di tutto il mondo attraverso la sua pagina, dove si concede generosamente e pubblica aggiornamenti sulla sua vita tra professione, copertine, vacanze e salute.