Questo tiramisù non è come gli altri, l’ingrediente speciale sorprenderà anche te

Questa volta stupiamo tutti con un’idea vincente e semplice per un dolce al cucchiaio senza rivali: è il tiramisù al limone fresco

Tiramisù anche d’inverno e per le nostre feste? Assolutamente sì, ma la novità è che questa volta lo prepariamo fresco e senza uova. L’idea di oggi è il tiramisù al limone fresco, spettacolare e buonissimo, da servire già porzionato nei bicchieri o nelle coppette.

Un dolce al cucchiaio che non deluderà nessuno.

Tiramisù al limone fresco, una ricetta in tre fasi

Come nelle altre ricette del tiramisù, anche in questo caso possiamo sostituire i savoiardi con i Pavesini o altri biscotti simili. E ora, la ricetta completa.

Ingredienti (per 8 porzioni):

400 g di savoiardi

Per la crema

300 g di mascarpone

250 g di latte condensato

250 g di panna per dolci

3 limoni

Per la bagna

250 ml di acqua

100 ml succo di limone

80 g di zucchero

80 ml di limoncello

Per la decorazione:

2 limoni

foglie di menta q.b.

Preparazione: tiramisù

Laviamo bene i limoni, che devono essere non trattati, e grattugiamo finemente tutta la scorza che poi terremo da parte.

Versiamo in una ciotola riunite il mascarpone e il latte condensato, cominciando a lavorarli con un cucchiaio per unirli. Poi aggiungiamo anche la scorza del limone e continuiamo a mescolare fino a farli diventare una crema. Copriamo con la pellicola alimentare e mettiamo da un lato.

Montiamo la panna rigorosamente fredda, utilizzando le fruste elettriche e media velocità. Deve essere ferma, quindi servirà qualche minuto. Quando è pronta, aggiungiamola alla crema di mascarpone, incorporandola poca alla volta con una spatola facendo movimenti delicati dal basso verso l’alto per non smontarla.

La nostra crema è pronta. Copriamo la ciotola con pellicola alimentare, poniamola in frigorifero e passiamo al resto degli ingredienti per il tiramisù al limone fresco.

Prepariamo la bagna versando in un pentolino l’acqua, lo zucchero e il succo filtrato del limone. Mettete sul fuoco e aspettiamo fino a quando diventa uno sciroppo. Calcoliamo 5 minuti da quando bolle e spegniamo. Non appena diventa tiepida, aggiungiamo il limoncello.

Ora siamo pronti per montare i nostri bicchierini di tiramisù al limone fresco. Inzuppiamo i savoiardi nella bagna (se sono lunghi tagliamoli a metà senza rovinarli) e creiamo un primo strato sul fondo. Poi aggiungiamo la crema, ancora biscotti e ancora crema.

Mettiamo tutto in frigorifero tenendolo per almeno 45-50 minuti e prima del servizio decoriamo con una fogliolina di menta e ancora delle zeste di limone tagliate fresche. Facile no? E l’effetto scenico è garantito.