Rovinati i piani di Alfonso Signorini: l’ex concorrente spiffera tutto ai 4 venti

Alfonso Signorini ha visto i suoi piani rovinarsi al GF Vip. L’ex concorrente ha spifferato ogni cosa ai 4 venti.

Alfonso Signorini non è riuscito a farlo nemmeno una volta al Grande Fratello Vip. Il conduttore è partito con tutte le buone intenzione di questo mondo, ma purtroppo per la seconda volta consecutiva sono andate in fumo. La prima quando aveva annunciato ai suoi fedeli telespettatori che quest’anno a differenza dei precedenti non ci sarebbe stata alcuna copertina su Tv Sorrisi e Canzoni che annunciava il cast della settima edizione in quanto avrebbe voluto una sorpresa in diretta ma purtroppo così non è stato in quanto in rete tutto è stato spifferato con grande anticipo.

La seconda è avvenuta negli scorsi giorni perchè è accaduta più o meno la stessa cosa. Che entreranno nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip non è di certo una sorpresa considerando il grande numerosi di quelli che hanno abbandonato o che sono stati costretti a farlo, ma il conduttore avrebbe voluto tenere nascose le loro identità ma Clizia Incorvaia, ex concorrente del programma che proprio durante il corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore, ha spoilerato un nuovo concorrente rovinando tutti i piedi di Alfonso Signorini.

Clizia Incorvaia rovina i piani di Alfonso Signorini: chi è la nuova vippona

Clizia Incorvaia nelle scorse ore sembrerebbe aver confermato l’identità di uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 7, che si va ad aggiungere ai due nomi bomba trapelati negli scorsi giorni, andando a commentare un post che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione, ma di chi stiamo parlando? Di sua sorella Micol, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, attuale concorrente in gara.

La compagna di Paolo Ciavarro ha commentato un post di sua sorella affermando che sente già la sua mancanza, andando a confermare così i rumors che la vedono indossare i panni di vippina. Il suo messaggio diventa ancora più eloquente quando Alfonso Signorini durante il corso di una delle ultime dirette con il GF Vip non ha chiesto ad Edoardo Donnamaria di salutare proprio la sua ex fidanzata. Se due indizi vanno una prova, si direbbe che la nuova concorrente è già bella che confermata.