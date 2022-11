Anticipazioni Una Vita: inaspettata proposta di matrimonio, Acacias in festa

Anticipazioni Una Vita. Le storie di Acacias stanno per giungere alla fine. Un’inaspettata proposta di matrimonio prima del gran finale…Ecco cosa succederà!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: Felipe chiede a Dori di sposarlo

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e tutte le storyline stanno giungendo alla loro naturale conclusione, anche quella dei nuovi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell’ultima stagione (dopo il salto temporale). In particolare in questo articolo parleremo di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e della sua ritrovata felicità al fianco dell’infermiera Dori Navarro (Leonor Martin).

I due, dopo tanti alti e bassi e numerosi problemi hanno finalmente trovato un piccolo equilibrio. Difatti proprio l’ex avvocato si deciderà e stupirà la giovane con una romanticissima proposta di matrimonio. Ebbene sì, dopo la fine burrascosa con Genoveva Salmeron, la conseguente crisi isterica per la morte di Natalia e per l’attentato anarchico di cinque anni prima, Felipe sembra aver nuovamente trovato la serenità.

Dori, grazie all’accondiscendenza di Felipe otterrà la borsa di studio per andare a Ginevra e deciderà di trasferirsi con il benestare dell’uomo che avrà come obiettivo quello di far rispettare l’ambizione e la decisione della donna.

Quando mancheranno ormai pochi giorni alla partenza di Dori, Felipe organizzerà una merenda nel suo appartamento alla quale, oltre a Lolita (Rebeca Alemany) e agli altri signori di Acacias, inviterà anche Casilda (Marita Zafra), diventata ricca dopo aver vinto alla lotteria.

Felipe tirerà fuori da una delle sue tasche un anello di fidanzamento e chiederà alla donna di diventare sua moglie. Dopo essere rimasta attonita per alcuni interminabili secondi, la Navarro accetterà con gioia la proposta dell’Alvarez Hermoso, sostenendodi essere innamorata di lui!