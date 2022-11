Sei sicura di pulire la moka nel modo giusto? Oggi ti sveliamo tutti i trucchi che devi conoscere per il caffè perfetto

Scopri i trucchi infallibili per pulire la moka nel modo corretto. Il tuo caffè sarà più buono e piacecole che mai!

Se anche tu sei un’amante del caffè preparato con la Moka, forse dovresti conoscere i trucchi per pulire la stessa nel modo corretto.

Gli amanti del caffè, infatti, non riescono quasi mai a prescindere dal piacere che si prova nel preparare questa bevanda energetica con l’aiuto della classica Moka. La soddisfazione di sentirla gorgogliare mentre per casa si diffonde un piacevole aroma di caffè è infatti impareggiabile.

A volte, però, il risultato finale può non essere dei migliori e tutto a causa di una scorretta pulizia della moka. Questa, infatti, va pulita secondo delle regole ben precise e dalle quali non si può prescindere. Se anche tu ti sei già trovata a chiederti come muoverti nel modo giusto, da oggi non avrai più questo problema. Stiamo infatti per svelarti tutti i segreti che devi conoscere per la corretta pulizia della tua moka.

Come pulire la moka nel modo corretto grazie ad alcuni trucchi

In pochi lo sanno ma la corretta pulizia della moka determina l’esperienza finale che si ha bevendo il caffè. Una pulizia troppo aggressiva, ad esempio, può rendere lo stesso con un sapore più acido e meno piacevole di quanto si vorrebbe. E se per molti la presenza dello zucchero può mascherare questo problema, chi ama bere il caffè puro e senza edulcoranti sa bene come il sapore e l’aroma siano fondamentali. Sopratutto quando si desidera gustare un buon caffè cremoso al punto giusto.

Se fino ad oggi hai pulito la moka senza un criterio preciso, è quindi giunto il momento di cambiare e di mettere in atto i trucchi che ti aiuteranno a mantenerla al meglio e ad ottenere il caffè dei tuoi sogni. La prima cosa da sapere è che la moka andrebbe pulita ogni giorno e poi curata mensilmente al fine di preservarla il più a lungo possibile.

Detto ciò, una volta fatto il caffè e rimossi i fondi (che potrai riutilizzare come fertilizzanti) ti basterà rimuovere il filtro (il contenitore dove metti il caffè) e lavarlo sotto l’acqua corrente in modo da eliminare ogni residuo di caffè. Ciò vale anche per la guarnizione (che andrebbe cambiata spesso). Fatto ciò dovrai passare a lavare il bricco e la base della caffettiera usando sempre l’acqua. Questo procedimento è quello che dovrai seguire ogni giorno.

Come avrai notato, per la pulizia giornaliera si deve usare solo acqua. Niente saponi o agenti esterni che andrebbero a rovinare il sapore del caffè. Ma andiamo alla pulizia profonda. Questa, dovrai effettuarla una volta al mese o se la caffettiera è spesso in uso anche più spesso. Per farla basta versare l’acqua nella caldaia e aggiungervi mezzo cucchiaino di bicarbonato e mezzo di aceto.

Fatto ciò, dovrai mettere la caffettiera sul fuoco e far uscire tutta l’acqua (come se stessi preparando il caffè). Risciacquare la caffettiera e ripetere il tutto prima con sola acqua e poi con del caffè che ovviamente non dovrai bere. In questo modo, il primo caffè che berrai sarà buono come sempre e non avrà il sapore alterato da componenti chimici.

Andando ai trucchi da non dimenticare mai, questi sono:

Non usare mai e poi mai detersivi

Lavare con sola acqua tutti i giorni e usare bicarbonato e aceto una volta a mese

Pulire sempre la guarnizione e sostituirla quando è troppo vecchia

Fare sempre un caffè a vuoto dopo la pulizia profonda (un po’ come quando acquisti la caffettiera nuova)

Aver cura di rimuovere eventuali residui di calcare dalla caldaia

Seguendo queste semplici regole e pulendo la caffettiera come descritto qui sopra, la tua moka sarà sempre perfetta ed il caffè che berrai avrà il suo classico aroma ed un sapore semplicemente unico.