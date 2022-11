Una Vita anticipazioni: clamoroso doppio addio, ad Acacias cambia tutto

Anticipazioni Una Vita. Le storie di Acacias stanno per giungere alla fine. Ecco un doppio clamoroso addio!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: Ignacio e Alodia abbandonano Acacias

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e tutte le storyline stanno giungendo alla loro naturale conclusione, anche quella dei nuovi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell’ultima stagione (dopo il salto temporale). In particolare in questo articolo parleremo di Alodia Exposito (Abril Montilla) e Ignacio Quiroga (Marco Caceres).

Dopo che Alodia avrà scoperto dell’infedeltà del marito, non vorrà più averne nulla a che fare. La giovane ha scoperto tutto a seguito di una conversazione telefonica nella pensione di Servante (David V. Muro), posto dove il medico incontra di solito Maria Elisa, la sua amante. Alodia farà quindi sapere ad Ignacio che non vuole sapere più niente di lui e abbandona il tetto coniugale trovando riparo da Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera), che le daranno il loro completo supporto rimproverando il nipote.

Ignacio confesserà loro che, pur essendo innamorato della moglie, la sua natura gli impedisce di essere fedele quando incontra una bella donna, portando la Exposito sempre più verso lo sconforto. Allora Bellita avrà un piano.

La donna chiamerà la sorella (madre di Ignacio) per proporle un accordo. Ignacio infatti dovrà tornare nel suo paesino in Siviglia per prendersi cura dei compaesani, abbandonando di fatto l’ospedale di Acacias.

Per tale motivazione la coppia con la speranza di risolvere i loro problemi coniugali lascerà Acacias.