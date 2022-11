Il tailleur di Cristina Quaranta a Verissimo è l’ideale per la domenica

La showgirl Cristina Quaranta con la sua sincerità disarmante ha conquistato il pubblico di Canale 5 e non solo al Grande Fratello Vip ma anche e soprattutto fuori dalla casa. Nel frattempo si è fatta notare per il suo outfit celeste bon ton. Copiamola!

La vita è fatta di alti e bassi ed anche quelle che ci sembrano sempre nella fase degli “alti” spesso e volentieri hanno problemi che tengono per sé. Da Non è la Rai sono uscite tante delle attuali attrici e conduttrici televisive italiane ma, come è normale che sia, ad un certo punto si può lasciare il mondo dello spettacolo e dedicarsi ad altro. Ha dichiarato di aver partecipato al GF Vip 7 per soldi e che nel suo quotidiano con due lavori li avrebbe guadagnati in troppo tempo.

Da ammirare per la schiettezza e per la scelta del look sobrio ma deciso, come lei. Ecco come ispirarci a questo stile senza tempo.

Cristina Quaranta si mostra elegante ed impeccabile nel salotto di Verissimo

Abbiamo visto Carolina Marconi spopolare con il vestito dorato ed anche lei come la nostra vip odierna è tornata sul piccolo schermo dopo molto tempo decisamente in forma. Se sappiamo che il celeste ci sta bene allora si dia il via alla ricerca con queste proposte di tendenza.

Un probabile tailleur per l’inverno è quello in velluto a costine di I Love Abitini a 195 euro. Per il giorno, meglio se fuori città – od almeno lontane dall’ufficio – è una valida alternativa al solito basic che vediamo in giro. Attenzione alle scarpe perché qui starà meglio uno scarponcino o una Gucci tipo maschile in pelle al posto delle scarpe da ginnastica che invece hanno la meglio con capi più leggeri.

Con Rinascimento ecco la giacca doppiopetto con bottoni dorati e linea sciancrata (149,90 euro) ed i pantaloni mid flared in tessuto tecnico, a vita alta, color azzurro, con piega frontale (89,90 euro). Il tacco alto è d’obbligo e si potrà giocare con il match del momento che vede protagonista il rosa fragola ovunque o con un più classico nude.

Se invece stiamo cercando appunto un outfit da signora per la colazione in famiglia della domenica o per l’invito a casa della coppia di amici, allora su Zalando c’è Na-Kd che fa al caso nostro. L’azzurro tende più al chiaro ed il blazer, leggermente lungo sui fianchi, strutturato, costa 74,97 euro (già scontato del 20%). Il pantalone invece è a vita media e morbido ed ha un prezzo di 57,95 euro.

C’è una soluzione per tutte, l’importante è adattarsi alle occasioni e fa di necessità virtù, come la bella Cristina.

Silvia Zanchi