Elisabetta Canalis, tutina esplosiva e cambio di look radicale: così non l’avete mai vista!

Più brillante che mai, Elisabetta Canalis manda in tilt il web in una versione inedita e bellissima: cambio di look radicale e tutina esplosiva, è una bomba!

La splendida Elisabetta Canalis continua ad essere uno dei personaggi più amati del web. La beniamina degli italiani ora vive la sua vita americana tra sport ed eventi mondani, deliziando però sempre i social con i suoi continui aggiornamenti. Negli ultimi tempi il pubblico ha avuto modo anche di rivederla in tv, durante uno spezzone a lei dedicato nel programma Emigratis.

Nel viaggio folle degli incontenibili Pio e Amedeo, l’ex velina è stata presa di mira per impartire delle lezioni di kickboxing, sport che pratica assiduamente gareggiando da vera professionista. Nel frattempo, con molta ironia, ha concesso qualche improvvisato “sponsor” per la città di Foggia. Come sempre Elisabetta sfoggia un fisico strepitoso, con addominali ben in vista e silhouette da sogno, frutto del grande impegno che dedica al workout.

Naturalmente non mancano i momenti di relax con la piccola Skyler e qualche partecipazione a serate qua e là. Nelle ultime ore l’amatissima diva italiana ha deliziato i suoi 3.4 milioni di fan su Instagram con un album di scatti mozzafiato ed un look tutto nuovo. Ispirazione? Anni ’70!

Caschetto e pantaloni a zampa, la “nuova versione” della Canalis manda in tilt il web

Siamo abituati a vederla avvolta dai suoi morbidi e lunghi capelli scuri ondulati, con uno stile generalmente casual e urban ma molto studiato. Questa volta la Canalis ha sorpreso i follower mostrandosi in una veste del tutto nuova. L’occasione è stato un party visibilmente a tema anni ’70, per il quale Little Crumb ha deciso di trasformarsi in una perfetta diva di quei tempi.

Per l’abbigliamento, ha scelto una tutina super luxury attillatissima color panna, con pantalone a zampa, paillettes e lustrini e profonda scollatura firmata Nadine Merabi. Il fisico spettacolare dell’ex velina, che ha un segreto speciale per mantenersi in forma, è messo in risalto alla perfezione, con un focus su decolleté e lato B, che ha mostrato ondeggiando in un video in cui era alle prese con un sensualissimo balletto. Look totalmente diverso anche per i capelli!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Per questa occasione Elisabetta Canalis ha scelto di sfoggiare uno sbarazzino caschetto con frangia del suo stesso colore, naturalmente con l’aiuto di una divertente parrucca. Un abbinamento azzeccatissimo che il popolo del web ha gradito enormemente, scatenandosi in una valanga di like e commenti tutti per lei. “Party girl!”, “Veramente splendida”, “Stai benissimo con questo taglio“, “La fine del mondo”, sono solo alcune delle espressioni di entusiasmo rivolte a questo super look di Little Crumb che, ancora una volta, ha fatto centro.