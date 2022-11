Elenoire Ferruzzi, furia col pubblico dopo il GF Vip: “Peggio voi”

Dopo l’uscita dal GF Vip, Elenoire Ferruzzi esplode contro il pubblico sfogandosi sui social: le accuse sono pesantissime, le sue parole.

Continua il clima di tensione generato da questa edizione del Grande Fratello Vip fuori e dentro la casa. I casi che si sono aperti durante le prime settimane hanno lasciato strascichi nelle dinamiche dei personaggi, che continuano a far discutere. Uno dei vipponi più controversi è stata sicuramente Elenoire Ferruzzi. La diva trans, popolarissima sui social, è stata scelta per la sua particolare irriverenza.

Il suo modo di esporsi e gli scivoloni sentimentali, però, hanno man mano fatto cambiare opinione al pubblico a casa, che non ha più accettato i suoi comportamenti. A metterci il carico definitivo è stato il provvedimento della produzione, che ha deciso senza mezzi termini di spedirla ad un televoto diretto dopo le frasi sulla sfortuna ed il gesto dello sputo rivolti a Nikiza Pelizon.

I telespettatori non hanno avuto dubbi, decidendo di mandarla fuori dai giochi con il 90% delle preferenze. “Non eri fatta per questo programma”, ha cercato di indorare la pillola il conduttore, mentre la diva del web è tornata a parlare sui social. In uno dei suoi più recenti post si è sfogata duramente con i follower, rivolgendo delle pesantissime accuse.

“Minacce di morte, madre in ospedale”, lo sfogo e l’accusa di bullismo della Ferruzzi

Il ritorno di Elenoire Ferruzzi su Instagram è stato segnato da un’altra pioggia di critiche. Molti si aspettavano un suo post di scuse o perlomeno, un commento e una giustificazione su quanto le è costato l’eliminazione dalla casa. Nulla di tutto ciò è arrivato, al contrario il primo post pubblicato dalla vamp è stato di tutt’altro genere. In una foto che la ritraeva intenta a baciare la spalla di Daniele Dal Moro, la vippona scriveva un romantico “Mi manchi”.

Un gesto per niente apprezzato dai follower, che tuttavia si sono scagliati più volte duramente contro di lei. Inevitabile dunque, uno sfogo dell’ex gieffina, che ha deciso di scrivere di suo pugno quanto sta vivendo in questo periodo, accusando il pubblico di bullismo. “Dalla mia uscita dalla casa del GF Vip sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti, rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi“, ha chiosato la Ferruzzi proseguendo con parole ancora più dure.

“Siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?”, è stato l’affondo della vippona, che ha deciso così di togliersi tutti i sassolini dalle scarpe. Anche questo post però, non ha fatto altro che generare ulteriore malcontento, tra chi la accusa di aver parlato di un falso malore della madre per passare da vittima. Giungono anche però dei sostegni per lei, tra cui alcuni nomi vip come Fariba Tehrani e Serena Grandi, che le esprimono vicinanza e supporto.