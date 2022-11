Proprio come la faceva la nonna, ecco la ricetta della parmigiana rustica

La parmigiana rustica con prosciutto cotto è un secondo piatto completo, nutriente e buonissimo: un piatto non ci basta

Un po’ come ricetta svuota-figo, molto perché quando la prepariamo è sempre una festa. Solo che questa volta è una parmigiana rustica con prosciutto cotto.

Più leggera di quella classica perché le melanzane saranno grigliate e non fritte, ma comunque un secondo piatto completo per la presenza del prosciutto cotto. La mangiamo e la rimangiamo, senza problemi.

Parmigiana rustica con prosciutto cotto, comoda da congelare

La parmigiana rustica con prosciutto cotto è molto pratica da congelare, ma con un piccolo trucco. Facciamola già a porzioni e infiliamole una per volta nei sacchetti gelo. Così, al momento di scongelarla potremo decidere quanta prepararne, senza problemi

Ingredienti:

1,2 kg di melanzane nere ovali

900 ml di passata di pomodoro

600 g di mozzarella fiordilatte

350 g di prosciutto cotto

100 g di pecorino

2 cucchiai di olio extravergine

1 cipolla dorata

foglie di basilico q.b.

sale q.b.

Preparazione: parmigiana

Spuntiamo le melanzane, laviamole e asciughiamole con un canovaccio pulito. Affettiamole con uno spessore di circa mezzo centimetro e poi facciamole grigliare su una piastra. Tre minuti per lato, con la piastra calda, bastano. Quando sono pronte teniamole da parte.

Poi prendiamo la mozzarella e tagliamole a fette, anche queste spesse mezzo centimetro. Ci serve asciutta in cottura e quindi tamponiamole singolarmente con della carta assorbente da cucina. Poi mettiamo da parte anche queste.

Prepariamo la salsa di pomodoro. Peliamo e tritiamo finemente la cipolla, poi mettiamola a soffriggere in una padella con i 2 cucchiai di olio. Quando ha preso colore aggiungiamo la passata, 5-6 foglie di basilico, saliamo e lasciamo cuocere con un coperchio per circa 25 minuti.

A questo punto siamo pronti per assemblare la nostra parmigiana rustica con prosciutto cotto. Prendiamo una teglia rettangolare grande e sul fondo mettiamo 2-3 cucchiai di passata. Poi uno strato di melanzane, piazzate in fila, fette di mozzarella, fette di prosciutto cotto, altre foglie di basilico, un paio di cucchiai di parmigiano.

Ancora due mestoli di sugo per coprire il primo strato e continuiamo ad assemblare alternando melanzane, mozzarella, prosciutto cotto, basilico, pecorino, salsa di pomodoro. In cima ancora uno strato di melanzane, salsa, una manciata di pecorino e foglie di basilico.

Infiliamo la parmigiana rustica con prosciutto cotto in forno già caldo a 180° sul piano intermedio per circa 40 minuti. Ma quando mancano 10 minuti apriamo, ancora un paio di cucchiai di passata e del pecorino. Poi sotto il grill alzando a 190° per una perfetta gratinatura.

Dopo aver sfornato la parmigiana, lasciamola riposare almeno 15 minuti in modo da non rovinare le porzioni al taglio.