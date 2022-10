GF Vip, la furia della cantante su Elenoire Ferruzzi: “Possono uccidere”

Dopo l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi dal GF Vip, una celebre cantante si sfoga sui social commentando i suoi terribili gesti: parole che affondano.

Continua l’onda dei casi che macchiano questa edizione del Grande Fratello Vip con tinte tutt’altro che piacevoli. Una stagione che sembrava iniziata nel migliore dei modi, con brio e ed entusiasmo, finché le personalità dei concorrenti hanno iniziato ad emergere, tirando fuori il peggio di loro. Dopo il caso Marco Bellavia, il pubblico italiano si è trovato ad assistere ad una serie di altri comportamenti deplorevoli, a cui è stato necessario rispondere con provvedimenti disciplinari.

Il caos si è abbattuto, nella puntata di giovedì, su Elenoire Ferruzzi, resasi colpevole di una serie di atteggiamenti e frasi inaccettabili per la morale pubblica. La vamp trans è stata beccata più volte a pronunciare accuse di “portare iella” o di “malocchio” nei confronti di Nikita Pelizon. Per condire il tutto, uno sputo dopo il suo passaggio che ha tentato di giustificare con “un seme in bocca”. Insomma, delle tematiche davvero troppo scottanti per passarci sopra, a cui il GF Vip ha deciso di rispondere con un televoto immediato.

Si può dire che così, la patata bollente sia passata nelle mani dei telespettatori, che al 90% hanno deciso di mandarla via dalla casa per sempre. “Non eri fatta per questo gioco”, ha chiosato il conduttore Alfonso Signorini, che tuttavia sembra molto propenso a tenerla in gioco con un ruolo simile a quello dell’opinionista in studio. A commentare la vicenda, nel frattempo, è intervenuta la star della musica italiana.

“É inaccettabile”, Loredana Bertè affronta il drammatico argomento che l’ha toccata nel profondo

Una tematica così grave come quella della “iella” o del “malocchio”, non poteva che riportare alla mente degli episodi drammatici che hanno colpito moltissime persone, tra cui anche le celebrità. Inevitabile pensare al caso di Mia Martini, per lungo tempo vittima di una vera e propria carneficina, che l’aveva fagocitata con le accuse di portare sfortuna. Tutti conoscono i risvolti dei fatti: la compianta cantante perse carriera e vita proprio a causa di queste illazioni.

Più che giustificata dunque, una risposta della sorella Loredana Bertè, che ha deciso di dire la sua attraverso la sua pagina Instagram, non risparmiando parole durissime. L’artista calabrese, che nel frattempo è cambiata tantissimo, ha chiaramente rivolto le sue parole ad Elenoire Ferruzzi, seppur senza nominarla. “Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano altre di porta sfiga è inaccettabile sotto ogni punto di vista“, ha affermato la giudice di The Voice Senior.

Dopodiché ha ringraziato il padrone di casa ed il pubblico per i provvedimenti presi, scrivendo: “Grazie ad Alfonso Signorini per aver preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona, e al pubblico per averla eliminata“. Con parole ancora più dure ha richiamato alla memoria la drammatica storia di Mia Martini, affermando: “Questi atteggiamenti non sono accettabili, le parole sono armi, feriscono e possono uccidere. Impariamo a usarle di conseguenza”. Uno sfogo giusto e comprensibile.